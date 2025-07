Així són les vespes més grans de Catalunya: n'han trobat al Baix Montseny

Les vespes mamut conegudes com a Megascolia maculata, són un dels insectes més grossos d'Europa. Es caracteritzen per les quatre taques grogues que presenta a la part dorsal de l’abdomen i es considera la vespa autòctona més gran de Catalunya. Malgrat l'aparença amenaçant que pugui presentar i el vol sorollós que fa amb les ales, no suposa cap perill per a les persones.

Fa poc, aquesta espècie s'ha deixat veure a la comarca del Baix Montseny, així ho ha comunicat l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, que ha rebut un avís de ciutadania. Aquesta espècie és poc freqüent i difícil de veure, i això fa que hagi despertat la curiositat de la gent de la vila. En conseqüència, l'Ajuntament ha demanat a la ciutadania que la respecti. "Cal preservar la vespa mamut, forma part de la fauna autòctona i és un bon indicador de la salut ambiental i la biodiversitat de l'entorn", han expressat a través dels canals institucionals.

Tot i la seva mida imponent, que presenta una llargària corporal d'entre 20 i 40 mil·límetres (2–4 cm), però les femelles poden assolir fins a 5 i 6 centímetres de longitud. Es tracta d’una espècie pacífica que no mostra comportaments agressius i que no ataca si no se la molesta. La vespa mamut normalment habita en zones boscoses i obertes, com prats, herbassars, pastures i llocs propers a basses o rierols.

Una preciosa femella de vespa mamut o de galet, Megascolia Maculata.



Autòctona, inofensiva i molt beneficiosa per l'ecosistema.



No confondre amb la vespa velutina (asiàtica)



Cuidem-les 🐝



A la Selva de Mar, Cap de Creus, Alt Empordà pic.twitter.com/tnNiKBhRzS — 🟥 Xavier Vives Olivella ✊🏽 (@OlivellaVives) June 20, 2022

És habitual veure-la entre els mesos juny i setembre, durant les èpoques més caloroses de l'any. Les femelles es distingeixen per tenir el cap groc i una mida superior a la dels mascles, que tenen el cap negre. Es caracteritzen per les ales fosques i per fer un sol ou cada any, que ponen a l'interior de les larves d'escarabat, que utilitzen com a aliment.

Els experts apunten que cal no confondre aquesta espècie autòctona amb la vespa asiàtica, una espècie invasora i que ocasiona un greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i danys econòmics als apicultors. Cal recordar que la vespa asiàtica és un depredador molt agressiu d'abelles, tant és així que el 80% de la seva dieta són larves d’abella. La vespa asiàtica té el rostre groc, les potes grogues i una punta taronja al final de l'abdomen que la distingeixen.