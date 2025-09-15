Sant Celoni celebra 50 anys de l'Escola Pallerola amb una exposició

Sant Celoni celebra els 50 anys de l'Escola Pallerola amb una exposició que ressegueix la història del centre educatiu a la Rectoria Vella. Alhora, la mostra aprofundeix en la figura del mestre Josep Pallerola i Roca, l'home que dona nom a l'escola i que va destacar pel seu compromís amb l'educació pública durant la Segona República.
La inauguració va tenir lloc el passat dissabte 13 de setembre i es podrà veure fins al 28 d'octubre de 2025 a la Rectoria Vella. "La celebració de l'aniversari del centre ha mostrat la vitalitat d’una escola agradable i acollidora, amb una llarga trajectòria plena de mestres, alumnes, pares i mares que se l'han fet seva i que l’estimulen a encarar el futur amb molta il·lusió", han expressat des de l'Ajuntament.
Inauguració en època franquista
L’1 de setembre de 1974, Rodolfo Martín Villa, governador civil de Barcelona, va inaugurar oficialment la nova escola que aleshores portava el nom de Grupo de Enseñanza General Básica Almirante Carrero Blanco, que es va començar a usar el 1975, tot i que els serveis d’aigua i de llum encara eren provisionals.
El fort increment de la població de Sant Celoni als anys seixanta, a causa de la immigració propiciada pel desenvolupament industrial i l’augment significatiu de la natalitat va comportar el creixement de la població escolar. Entre mitjan anys seixanta i començament dels setanta, l’Ajuntament va intentar resoldre el dèficit de places escolars públiques habilitant aules en diferents equipaments municipals i el 1972 va aconseguir que el Ministeri d’Educació i Ciència inclogués un centre d’EGB amb setze aules en els plans del quadrienni 1972-1975.
El curs 1974-1975, l’escola pública encara estava situada en diferents indrets. El principal era l’Escola Pública Puigdollers, l’únic edifici que s’havia concebut com a escola. Hi havia cinc aules a l’antiga caserna de la guàrdia civil, dues o tres al pati de l’Hospital Vell i quatre o cinc més a l’edifici municipal del carrer de Sant Fe, a sobre d’on hi havia hagut els bombers i, darrerament, la policia local.
Amb la nova escola pública es va fer un salt qualitatiu i tres anys després, el curs 1978-79, es van posar en servei les quatre aules d’EGB de nova construcció i el 1979 es va canviar el nom del centre pel de Josep Pallerola i Roca, un mestre i pedagog de l'antiga escola republicana de Sant Celoni.
Creixement i millores, dels anys vuitanta als nostres dies
El curs 1983-84 hi havia 804 alumnes, 177 alumnes de parvulari i 39 mestres. El curs següent es van clausurar les aules de P4 que hi havia sobre els bombers i tot el parvulari es va ubicar a l’Escola Puigdollers, que disposava de tres aules de P4 i de tres més de P5. Tota l’EGB s’impartia al Col·legi Josep Pallerola i Roca.
El curs 1988-89 es van acabar les obres de remodelació de l’edifici Puigdollers i, a més a més, l’Ajuntament va obrir una aula de nens i nenes de tres anys. Totes les aules de parvulari es van traslladar al Pallerola el curs 1993-94.
La implantació de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), el curs 1997-98, va comportar canvis importants: els alumnes més grans de l’escola, els de l’ESO, van haver de marxar cap a l’institut, igual que alguns professors. L’escola va esdevenir un centre d’educació infantil i primària: el CEIP Josep Pallerola i Roca, que el curs 1999-2000 tenia 417 alumnes i 29 mestres. El nou porxo, un bon aixopluc per dur a terme activitats de tota mena, es va construir l’octubre de 2007 i el curs 2016-2017 van entrar en funcionament les calderes de biomassa.
La transformació en Institut Escola va ser el salt significatiu del curs 2019-2020, quan van començar els dos primers grups de primer d’ESO, i el 2020 es va incorporar un mòdul prefabricat per acollir els nous cursos. El conserge es va jubilar el setembre de 2021 i casa seva es va enderrocar el 2022 per poder-hi col·locar el segon mòdul. La construcció d’un edifici per a l’educació secundària obligatòria ha estat llargament esperat i reivindicat.