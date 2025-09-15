Riells es queixa: un cotxe queda atrapat en un pas inundat

El pas soterrat de la carretera GI-552 a Riells i Viabrea s'ha tornat a inundar aquest cap de setmana. Ha estat la tercera vegada en menys d'un mes que es repeteix aquesta situació i que va obligar a tancar el pas que transcorre per sota de la via del tren entre la urbanització Alba de Liste i el veïnat de Boscos de la Batllòria. Aquest cop, a diferència d'altres vegades, un vehicle va quedar atrapat per l'aigua a sota del pont i va ser necessària la intervenció dels Bombers de la Generalitat.
Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de la vila ha emès un comunicat per reclamar una actuació immediata del Departament de Territori, que fa temps que té pendent resoldre un problema de drenatge a les bombes del pas soterrat. "Això no només suposa un inconvenient, sinó que esdevé un problema greu amb impacte directe en la seguretat i en la qualitat de vida de la població", ha expressat el consistori.
Els Bombers van rebre l'avís del vehicle atrapat per l'aigua a les 9:30 hores del dissabte 13 de setembre. L'incident es va produir quan el turisme sortia del pas soterrat i el motor va deixar de respondre. Amb l'aigua a l'altura de la porta, els ocupants no en podien sortir. Una dotació de Bombers es va desplaçar al lloc dels fets i va dur a terme el rescat de les persones atrapades, que no van resultar ferides. Tot seguit, van retirar el cotxe del pas i l'empresa de manteniment va dur a terme el buidatge de l'aigua.
El consistori denuncia la «passivitat» del departament de Territori
Des del consistori han denunciat que, malgrat les nombroses i reiterades reclamacions adreçades al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, no s’ha rebut cap resposta ni s’ha plantejat una solució definitiva. En un comunicat, l'Ajuntament ha manifestat la seva indignació "per la passivitat del Departament de Territori” i ha reclamat una actuació urgent i definitiva que resolgui aquest problema estructural que afecta de manera recurrent el municipi.
Segons han avançat els tècnics de l'empresa de manteniment, aquesta inundació repetida del pont seria a causa d'una avaria en una de les bombes que n'expulsen l'aigua. "Ens van dir que hi ha una bomba que no funciona i el Departament de Territori ja n'està al cas", afirma l'alcalde de Riells, Josep Bagot. Malgrat tot, encara no s'ha fet cap actuació per resoldre-ho. "Els projectes de futur que haurien de millorar la seguretat i la mobilitat en aquesta mateixa via, tot i haver estat tractats en diverses reunions amb responsables del departament, continuen sense avançar", han explicat des del consistori.
Conseqüències «crítiques»
El pas soterrat de vehicles de la carretera GI-552 és un dels accessos més importants a les urbanitzacions de Riells i Viabrea i també una infraestructura que connecta Breda i els municipis circumdants amb la carretera C-35. El tancament repercuteix en el servei de transport públic, vehicles d’emergència i de gran tonatge, que s'han de desviar per la C-35 o per la GIV-5523, amb una pèrdua de temps d’entre 15 i 20 minuts. "En situacions crítiques, aquest retard pot resultar fatal", han advertit des de l'Ajuntament.
També han apuntat que quan les pluges també inunden altres punts del municipi, com el pont de Júnior Park o el de l’Estació de tren, les alternatives queden col·lapsades i la circulació és inviable. “No podem permetre que la seguretat i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes continuïn en risc. Exigim a la Generalitat una solució immediata i efectiva”, subratlla el govern municipal.