Riells i Viabrea estrena un servei de taxi municipal

L'Ajuntament de Riells i Viabrea posarà en marxa un nou servei municipal de Transport Flexible a Demanda (TAD), durant la segona meitat de setembre. Aquesta iniciativa pionera vol millorar la mobilitat dels veïns del poble, que té una gran quantitat d'urbanitzacions i nuclis disseminats en un terme municipal de 27 quilòmetres quadrats. La prestació està adreçada tant a la ciutadania com als visitants que necessitin desplaçar-se dins del terme municipal.
Segons ha informat l'Ajuntament, el servei funcionarà amb reserva prèvia a través de l'APP Nemi. També es podrà fer servir l'aplicació de missatgeria WhatsApp o bé contactar-hi per telèfon. Els trajectes es faran amb un vehicle elèctric municipal, amb capacitat per a set persones i adaptat a persones amb mobilitat reduïda. "Durant sis mesos farem una prova pilot i, si funciona, farem un concurs per trobar un concessionari, una empresa o un autònom que es faci càrrec del servei", ha explicat el batlle, Josep Maria Bagot, a NacióBaixMontseny.
Horaris i preus
El TAD oferirà servei de dilluns a divendres feiners, amb dos tipus d'horaris, horari d'hivern i horari d'estiu. El sistema permetrà compartir viatges quan els destins coincideixin. El cost serà de 2 euros per trajecte i persona, i es podrà pagar en efectiu o amb targeta al conductor en el moment de la recollida.
Qui vulgui adquirir bonificacions podrà sol·licitar la Targeta TAD20 a les Oficines d'Atenció al Ciutadà, que inclou 20 trajectes per 30 euros (pagament amb targeta). "Amb aquest projecte, Riells i Viabrea fa un pas endavant per garantir el dret a la mobilitat, afavorir la inclusió social i promoure un model de transport més sostenible", ha expressat el consistori a través dels canals institucionals.
Horari d'estiu i horari d'hivern
- Horari d'hivern de l'1 de setembre a 24 de juny: de 7:30 a 13:30 hores i de 14:30 a 19:30 hores.
- Horari d'estiu del 25 de juny al 31 d'agost: de 8:30 a 13:30 i de 14:30 a 20:30 hores.
- Els dissabtes s'oferirà un servei continuat entre les 8 hores i les 14 hores. Els diumenges i festius no hi haurà servei.