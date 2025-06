Com funcionen els nous contenidors de Riells i Viabrea?

Riells i Viabrea canvia el sistema de recollida de residus municipals amb l’objectiu d’adaptar-se a les normatives europees i catalanes i millorar els índexs de reciclatge. A partir del 14 de juliol, es retiraran els contenidors actuals del carrer i entraran en funcionament nous recintes tancats amb accés electrònic personalitzat, una aposta per un model més eficient i net.

Aquest canvi implica que cada habitatge només tindrà accés al recinte assignat mitjançant un sol dispositiu electrònic d’obertura. Els nous espais substitueixen els antics contenidors amb l’objectiu de dignificar l’entorn urbà i responsabilitzar els usuaris sobre la gestió dels seus residus. El projecte es duu a terme amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva i l’empresa NORA, que passa a ser l’encarregada directa de la recollida de residus al municipi.

Repartiment del kit de reciclatge i accés als recintes

Per fer ús dels nous contenidors, cal recollir un kit de reciclatge i el dispositiu d’obertura electrònic que es reparteix al Casal del Poble, en una quinzena de sessions repartides durant tres setmanes. L’horari habitual inclou:

Dimecres de 16 a 20 hores

de 16 a 20 hores Dijous i divendres de 9 a 13 hores

de 9 a 13 hores Divendres de 16 a 20 hores

de 16 a 20 hores Dissabtes de 9 a 13 hores

Calendari per sectors

Cada veïnat té dies i franges assignats per evitar aglomeracions, i cal portar el formulari rebut amb la circular, així com un document amb la referència cadastral (per exemple, el rebut de l’IBI), en cas de no haver rebut la notificació.

Sector 1

Residencial Riells I, Can Salvà, Ordenació Riells i Viabrea i Boscos de la Batllòria

25/6 (tarda), 28/6 (matí), 4/7 (matí i tarda), 10/7 (matí)

Sector 2

Barri Estació-Viabrea, Alba de Liste, Can Plana i Fogueres de Montsoriu

26/6 (matí), 2/7 (tarda), 5/7 (matí), 11/7 (matí i tarda)

Sector 3

Junior Park, Sant Llop i Residencial Riells II

27/6 (matí i tarda), 3/7 (matí), 9/7 (tarda), 12/7 (matí)

Més informació i compostatge casolà

Després de la posada en marxa dels nous recintes el dia 6 de juliol, es programaran sessions informatives per aclarir dubtes que s’anunciaran a cartelleres municipals, recintes de contenidors i a través del nou espai web de la campanya. També s’impulsarà el compostatge casolà i les llars interessades poden sol·licitar un compostador, que s'entrega amb una fiança retornable i supervisió d’ús. La informació detallada sobre aquest servei es facilitarà durant el repartiment del kit. La localització de tots els contenidors es pot consultar a través d'un mapa digital que es pot trobar a través del web de La Selva Recicla.