Dos detinguts i tres armes blanques requisades a les festes de Palautordera

La Policia Local de Santa Maria de Palautordera ha presentat aquesta setmana el balanç de les actuacions dutes a terme durant la Festa Major de l'Aplec del Remei 2025. La Policia, en el marc d'aquesta festivitat, va dissenyar un dispositiu especial de seguretat que ha contribuït i participat activament en diverses actuacions de coordinació i prevenció.
El cos local ha comunicat que es van intervenir un total de tres armes blanques que diferents ciutadans havien dut en zones d'oci. En conseqüència, la policia del municipi les va denunciar. Alhora, també es van detenir dues persones més com a autores "de diferents fets delictius", que el cos encara no ha especificat.
La policia també va requisar nombroses ampolles de begudes alcohòliques i recipients amb barreges d’alcohol, que consumien alguns joves a la via pública. En aquest sentit, informa la Policia Local que es va aixecar una denúncia a un establiment comercial del poble que, presumptament, venia begudes alcohòliques a persones menors.
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a través dels canals institucionals, ha reconegut la tasca dels agents durant la festivitat. "Volem agrair la bona feina i la professionalitat de la nostra Policia Local, que ha fet possible que l’espai públic sigui un lloc més segur per a tots els palauencs i palauenques durant aquests dies de Festa Major", han expressat.
Un dispositiu coordinat amb tots els cossos de seguretat
L’objectiu del dispositiu de Festa Major, asseguren, era garantir la seguretat ciutadana i el bon funcionament dels actes programats. Per aconseguir-ho, el consistori va fomentar la coordinació i planificació amb l’Àrea de Cultura i els diferents serveis d’emergència els Mossos d’Esquadra, els Bombers, la Creu Roja, els voluntaris de Protecció Civil, el Punt Lila, Salut i els responsables dels actes.
El dispositiu policial va incloure el control i la senyalització dels carrers afectats pel trànsit a les zones de la Fira, els espais de concerts i els diferents barris del municipi. També va tenir en compte el control del so i l’atenció a possibles molèsties veïnals, així com la vigilància de l’ordre públic i de les concentracions de gent en actes musicals o a la via pública. A més, es van efectuar inspeccions en establiments públics i va garantir una presència policial constant i de proximitat tant a la fira com al mercat setmanal i a les activitats programades.