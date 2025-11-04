Breda acull l'exposició «la Carpeta d'en Picarol»: còmics i bohemis a la Mallorca de 1930

Breda acollirà l'exposició "La Carpeta d'En Picarol", un recorregut per la historieta gràfica i les publicacions humorístiques del primer terç del segle XX a Mallorca, centrat en la figura del dibuixant i caricaturista Josep Costa Picarol (1876-1971). La mostra es podrà visitar fins al 7 de gener de 2026 i s'inaugurarà aquest dissabte 8 de novembre amb una visita guiada a càrrec del comissari, Carles Prats, productor i col·leccionista. El projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de Museu Municipal Josep Aragay.
L'exposició ressegueix el llegat de Josep Costa Picarol a través de desenes d'originals de la seva obra, extrets de la col·lecció de Prats. Picarol havia estat un dels dibuixants més importants de les publicacions humorístiques d’abans de la guerra civil, en obrir les Galeries Costa, finals del 1928 va aplegar al seu voltant un gran nombre d’artistes mallorquins, però també dibuixants i il·lustradors internacionals que van deixar una mostra gràfica d’aquell moment.
Cap a l’any 1930 va aplegar-se a Mallorca una comunitat internacional d’artistes i bohemis que escandalitzava la població per la seva vida dissipada, que contrastava amb els costums conservadors de la classe benestant de Palma. Llorenç Villalonga, escriptor i psiquiatre mallorquí, en va deixar testimoni amb la seva novel·la Mort de dama de l’any 1931, que és considerada com una de les primeres novel·les modernes en llengua catalana i que va generar un gran rebombori pel to sarcàstic del text.
Els dibuixos d'aquests autors, molts dels quals no identificats, s’han conservat en una carpeta, i gairebé un segle després, permeten reconstruir visualment aquell món. La primera part de l’exposició aplega dibuixos d’en Picarol realitzats entre el 1908 i el 1924 de publicacions com L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia. La segona part mostra una quarantena llarga de dibuixos de la carpeta del 1930.
Carles Prats va néixer a Barcelona l’any 1955. Llicenciat en filologia, durant uns anys es va dedicar al periodisme, l’edició de llibres, còmics i revistes, al comissariat d’exposicions i la realització de videoclips. Gran part de la seva trajectòria està dedicada al món audiovisual, una de les seves passions i especialitats des del 1993. Ha dirigit diversos programes i canals de televisió i ha escrit i dirigit més de vint documentals, com Sergio Leone. Cinema, cinema o Loquillo leyenda urbana.