Fira de Tardor d'Arbúcies 2025: programació i novetats

Arbúcies es prepara per viure un dels caps de setmana més emblemàtics de l’any amb la celebració de la 41a Festa del Flabiol i la Fira de Tardor al Montseny, que ompliran el carrer Camprodon i la plaça de la Vila d’activitats, tallers i espectacles per a tots els públics. Durant 8 i el 9 de novembre, els visitants podran gaudir del mercat d’artesania de productes del Montseny i de tardor, la mostra d’oficis artesanals i la ja tradicional catifa de flors i elements naturals, elaborada per l’Associació de Catifaires d’Arbúcies.
El programa inclou tallers variats, com el de cistelleria (a càrrec de Núria Busquets), feltre (Niu de Llum), cera d’abella (El Mon Bee), cuina, joieria i pintura, així com activitats familiars com els jocs gegants de fusta (Ludiespai) o els contes i cants al tipi (TierraLuz Comunitat). També hi haurà propostes per descobrir la natura impulsades per FenoRural.
Dissabte 8 de novembre
La jornada començarà a les 9 hores a la plaça de la Vila, on tothom està convidat a participar en la creació d’una catifa de flors de tardor. A les 10:30 hores, el Museu Etnològic del Montseny-La Gabella acollirà un taller de licor de poma d’Arbúcies amb Dolors Hernández. Per participar-hi cal inscripció prèvia i té un preu de 4 euros. Al carrer Camprodon, de l’11 a les 14 hores, es farà la castanyada popular amb l’alumnat de sisè de l’Escola Vedruna i les castanyes de Viladrau.
A les 11:30 hores, la Cobla Lluïsos de Taradell oferirà sardanes obligades de flabiol, seguides a la tarda, a les 16 hores, de la XXVI edició dels Col·loquis de Flabiol a La Gabella. La tarda continuarà amb més activitats: castanyada popular (16:30–19:30 hores), escacs gegants (placeta de les Olles), l’espectacle infantil Miquelet pallasso (16:30 hores ). També hi haurà un espai per a la gastronomia amb el taller de panellets amb Josep Puigdevall a les 17:30 hores i el III Concurs de Cuina “Fogons de tardor”, a les 18 hores.
La jornada acabarà amb la cloenda musical dels flabiolaires al carrer, a les 19 hores, la inauguració de l’exposició “Esperit de metall” de l’escultor Josep M. Viaplana al Museu La Gabella, a les 19 hores. Finalment, tindrà lloc el concert “Mendiko soinuak – Antics sons del txistu” al Teatre de Cal Xic, a les 20 hores, i la trobada informal “Flabiols al bar” a la Llar de Jubilats, a les 22:30 hores.
Diumenge 9 de novembre
Diumenge començarà amb l’activitat “A la tardor posa’t en marxa!”, una ruta de marxa nòrdica de deu quilòmetres amb tastet de bolets final. Cal inscripció prèvia i s'ha de pagar un preu de 9 euros per participar. Durant el matí, el carrer Camprodon acollirà la Fira de lutiers i altres productes, mentre que la placeta de les Olles tornarà a ser escenari dels escacs gegants.
Hi haurà també animació amb flabiols pels carrers, un tastet de cuina de bolets a càrrec d’Els Gerds a les 11:30 hores que tindrà un cost de 3 euros. La plantada dels Gegants d’Arbúcies serà a la placeta dels Encantats, a les 11:30 hores, seguida d’una cercavila amb flabiolaires, bastoners i gegants pels principals carrers del poble. A les 13 hores, la plaça de la Vila acollirà la mostra de balls i la roda de flabiols. La cloenda de la festa serà al Teatre de Cal Xic, a les 16:30 hores, amb el Gran Concert de Flabiols.
Activitats paral·leles
El Museu Etnològic del Montseny-La Gabella i l’Espai Cabrera oferiran jornades de portes obertes durant tot el cap de setmana (de 10:30 a 14 hores i de 16:30 a 19:30 hores), amb la mostra retrospectiva “Esperit de metall” de Josep M. Viaplana i la projecció “Etapes de la fabricació d’un flabiol”, de Pere Jordà i Mathis Respaut, del Centre Internacional de Música Popular.
Amb aquesta àmplia programació, Arbúcies es vol consolidar com un referent cultural i artesanal del Montseny, amb una oferta que combina tradició, música, natura i participació popular.