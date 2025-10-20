Misteriós accident a Arbúcies amb un cotxe bolcat

El passat dissabte 18 d'octubre un cotxe va bolcar a Arbúcies, al passeig de Palacagüina, a l'entrada de la població. Els Bombers de la Generalitat, segons han informat, van rebre un avís per accident a les 3:10 hores de la matinada. Van trobar el cotxe bolcat a l'exterior de la via i mig penjat del desnivell que hi ha. Estava aguantat, només, per la barana que delimita el carrer, que va quedar abonyegada.
Els bombers i els agents de Policia Local, que també es van desplaçar al lloc dels fets, no van trobar ningú a l'interior del turisme, que era de color blanc i d'alta gamma. En total es va mobilitzar una dotació de bombers, que va encarregar-se de desconnectar la bateria del vehicle, retirar-lo de la via i netejar els contorns. Segons ha informat el cos, es va tardar una mitja hora en tenir-ho tot enllestit.
Els comptes oficials de xarxes socials de la Policia Local i de l'Associació Bombers Voluntaris d'Arbúcies van fer ressò del cas i van difondre imatges de la intervenció conjunta, que va permetre restablir la normalitat al carrer, que a la matinada, normalment, és poc transitat.
Es tracta del segon accident que es produeix a la rodalia d'aquest passeig en poc temps. A mitjans del passat mes de setembre dos vehicles van impactar alhora contra el gran cartell metàl·lic que anuncia el poble, van quedar tots dos inutilitzables i van malmetre lleument el rètol de metall. Malgrat la magnitud del sinistre no es van registrar ferits de gravetat.