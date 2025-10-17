La Policia Local d'Arbúcies ha detingut una persona acusada d'un delicte de lesions durant la tarda d'aquest dijous 16 d'octubre. En concret, es tracta d'un jove menor d'edat, de 17 anys, que va agredir un home en un establiment del poble. El cas, que s'està investigant com a presumpte delicte d’odi continua obert sota la direcció de l’autoritat judicial competent.
Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, el jove va entrar en un conegut establiment de la vila i, per algun motiu que es desconeix, va enfrontar-se amb la persona que regenta el local. L'agressor va llençar al responsable de l'establiment a terra i va produir-li lesions lleus. Mentre es produïa l'agressió, el jove va proferir tota mena d'insults homòfobs.
Tan bon punt va poder, la víctima va trucar a la Policia Local d'Arbúcies, que es va desplaçar al lloc dels fets. Tot seguit, va poder retenir i detenir el responsable dels actes violents i haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Girona quan sigui requerit. L'Ajuntament i la policia, a través de les xarxes socials, han expressat el seu compromís amb els drets i la llibertat sexual de la ciutadania. "A Arbúcies tolerància zero a les agressions al col·lectiu LGTBIQ+", han comunicat.
El cos de Policia Local, després d'aquesta última actuació, ha reiterat el suport a la població en situacions difícils. "Continuem treballant, per garantir la seguretat i el benestar de tots els veïns i veïnes d’Arbúcies", han expressat a través dels canals institucionals.