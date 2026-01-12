Festa Major d'hivern Sant Antoni de Vilamajor 2026: tota la programació

Sant Antoni de Vilamajor ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de la Festa Major d’Hivern 2026, amb una programació diversa i participativa que s’estendrà del divendres 16 al dilluns 19 de gener de 2026, amb propostes culturals, esportives, familiars i tradicionals arreu del municipi.
Divendres 16 de gener
La programació s’iniciarà a partir de les 17 hores al Patronat amb El Sisè de Can Monteys, una trobada organitzada pel Casal de la Gent Gran.
Al vespre, la cultura tindrà un paper destacat amb el Cinefòrum Vilamajor, de 19:30 a 21 hores a La Sala, amb la projecció de Romería de Carla Simón.
El foc arribarà a la plaça de la Vila, de 20:30 a 21 hores, amb l’espectacle La llegenda de la Calabruixa i el Socarrat, a càrrec dels Bocs i Diables.
La jornada es tancarà a les 21 hores al Patronat amb la VI Trivial Party Night, el concurs més esbojarrat de la comarca, organitzat per l’Ateneu Popular de Vilamajor – La Remolkada.
Dissabte 17 de gener
El dissabte començarà ben d’hora amb la Ruta de les Ermites, amb sortida a les 9 hores des de la plaça de la Vila, i el Campionat de Petanca, també a partir de les 9 hores, a les pistes del carrer França. Durant el matí, els infants podran gaudir dels inflables de 10 a 14 hores a la plaça de la Vila, mentre que l’activitat Skate&Sound Rancho oferirà tallers d’iniciació d’11 a 14 hores i de 16 a 19 hores.
La missa solemne i la benedicció dels animals tindran lloc a les 12 hores a l’Església. A la tarda, la plaça Joan Casas acollirà a les 18:30 hores el IV Concurs Mundial de Menjar Carquinyolis. El teatre arribarà a les 20 hores a La Sala amb l’obra Tres per dos i un gos. La música i la festa continuaran a partir de les 23 hores al Patronat amb el concert de LaVanda, seguit de la sessió de punxadiscos amb P&P Sound fins a les 5 de la matinada.
Diumenge 18 de gener
El diumenge començarà amb la XV Trobada de Vehicles Antics i Vintage, de 9:30 a 13:30 hores al pàrquing de Can Perpunter i l’avinguda Catalunya.
A la mateixa hora, a les 9:30 hores, tindrà lloc la plantada de la Cercavila Gegantera a la plaça de la Vila, amb inici de la cercavila a les 11 hores. També al matí, de 9 a 14 hores, es disputarà el Torneig de Dòmino al Casal de la Gent Gran.
El Dinar Popular de la Festa Major d’Hivern se celebrarà d’11 a 18:30 hores al Porxo de Can Sauleda. A la tarda, hi haurà la Xerrada Fets i Gent de Vilamajor a les 17:30 hores a La Sala i el 3r Torneig de Futbolí, de 17 a 21 hores al Patronat. El foc tornarà a ser protagonista amb la Carretillada Infantil a les 19 hores a la plaça de l’Església i el Correfoc de la Festa Major d’Hivern, amb inici a les 19:30 hores des de la plaça de la Vila i recorregut pels carrers del municipi.
Dilluns 19 de gener
La Festa Major clourà dilluns amb activitats familiars i musicals. A les 12 hores a la plaça de la Vila tindrà lloc l’espectacle familiar Contes d’un aviador. Tot seguit, a les 13 hores, es farà el Sorteig de la Campanya Comercial de Nadal, presencial i en directe per Instagram. El punt final el posarà el concert i ball amb l’Orquestra Venus, a partir de les 19 hores al Patronat, amb una proposta musical elegant i popular per a tots els públics.