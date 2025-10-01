Cinema a Sant Antoni de Vilamajor: tota la programació

Sant Antoni de Vilamajor tornarà a tenir el cinema com a protagonista de la seva oferta cultural. La Biblioteca Joana Raspall i Juanola ha presentat la programació 2025-2026 de l'oferta de Cinema Familiar i el Cinefòrum Vilamajor, dos espais culturals i de lleure oberts a tota la ciutadania. En total, s’han programat dinou projeccions, d’octubre a juliol, a La Sala, amb sessions mensuals pensades tant per al públic familiar com per als amants del cinema d’autor.
Cinema familiar
El Cinema Familiar arriba a la seva segona edició amb la col·laboració de Càritas Vilamajor i amplia la seva oferta fins a onze pel·lícules. El cicle vol continuar oferint a infants i famílies un punt de trobada estable al voltant del cinema amb valors i enguany presenta diverses novetats: incorpora dues sessions més al calendari, adapta els horaris en funció de l’època de l’any, projectarà per primera vegada una pel·lícula en versió original subtitulada al català i vincularà la sessió d’abril a la Setmana Cultural.
Programació 2025 - 2026
La temporada a l’octubre començarà amb Flow (18 d’octubre), en què un gat negre intenta sobreviure en un món inundat i emprèn un viatge ple de reptes, esperança i companyonia.
El 22 de novembre arribarà Binti, que explica la vida d’una nena congolesa que viu a Bèlgica i que somia convertir-se en youtuber mentre la seva família s’enfronta a la situació irregular que pateix.
El 13 de desembre es projectarà Wild Robot, una de les grans novetats de la temporada, que es podrà veure en versió original en anglès subtitulada en català. La pel·lícula narra la història d’un robot que queda atrapat en una illa deserta i ha d’aprendre a conviure amb la natura i els animals.
L’any nou s’obrirà amb El meu veí Totoro el 24 de gener, l’obra mestra de Hayao Miyazaki sobre les germanes Satsuki i Mei i les seves trobades amb criatures màgiques al camp.
El 28 de febrer serà el torn de Del revés (Inside Out), que mostra com les emocions d’una nena, alegria, tristesa, por, ràbia i fàstic, prenen vida dins del seu cap.
El 28 de març arribarà El secret del llibre de Kells, una pel·lícula d’animació plena de colors, llegendes i aventures inspirades en la creació d’un dels llibres il·luminats més famosos de la història.
El 25 d’abril la programació s’adaptarà a la temàtica de la Setmana Cultural i es projectarà un títol que es donarà a conèixer properament.
La recta final del cicle familiar portarà Buffalo Kids (23 de maig), l’aventura de tres germans durant unes vacances al vell oest americà, La tortuga roja (13 de juny), una història muda sobre la vida i la natura en què un nàufrag estableix un vincle amb una misteriosa tortuga gegant.
Amb la projecció de Bolt, el 25 de juliol, es veurà una comèdia d’animació sobre un gos estrella de televisió que creu tenir superpoders fins que descobreix el món real en un viatge ple d’humor i amistat.
Cinefòrum Vilamajor
D’altra banda, el Cinefòrum Vilamajor, que impulsen la Biblioteca, el Grup de Cinema i VilaDones, arriba a la seva quarta edició amb una programació de vuit films dirigits per dones i en versió original subtitulada.
L’objectiu continua sent donar visibilitat a les creadores del setè art i generar debat al voltant de les històries que expliquen. Les projeccions es mantindran el tercer divendres de cada mes a les 19:30 hores a La Sala.
Programació 2025 - 2026
La temporada començarà el 17 d’octubre amb La infiltrada, inspirada en fets reals i centrada en una periodista que s’infiltra en una xarxa de traficants a Síria per destapar les atrocitats del conflicte.
El 14 de novembre serà el torn de Adam, la història íntima d’una jove embarassada sense recursos que arriba a la casa d’una dona pastissera a Casablanca, una mirada commovedora sobre la sororitat i la supervivència.
El 19 de desembre es projectarà Pequeñas cartas indiscretas, una comèdia britànica en què un grup de dones comparteix secrets i passions a través de cartes que transformen les seves vides.
El 16 de gener es reservarà a la pel·lícula de Festa Major, que es donarà a conèixer coincidint amb la celebració. El 20 de febrer es podrà veure Aftersun, un retrat íntim i ple de tendresa sobre la relació entre un pare i una filla durant unes vacances a Turquia.
El 20 de març s’ha programat Las buenas compañías, ambientada al País Basc dels anys setanta, en què un grup de dones s’organitza per lluitar pels drets i les llibertats, en una història inspirada en fets reals.
La temporada es clourà amb La contadora de películas (24 d’abril), ambientada a Xile i protagonitzada per una nena que es converteix en la veu que explica pel·lícules als veïns del seu poble, i El nombre de la tierra (15 de maig), un retrat íntim sobre el retorn d’un jove a la granja familiar i la relació amb el seu pare, un film sobre les arrels, la identitat i la reconciliació.