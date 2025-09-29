Cervesa i bon menjar a la Fira Birra&Teca de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor acollirà la Fira Birra&Teca el primer cap de setmana d'octubre el Porxo de Can Sauleda. Els dies 4 i 5 d’octubre de 2025, la vila es tornarà a convertir en punt de trobada per a tots els amants de la cervesa artesana i la gastronomia local. Amb l'onzena edició d'aquesta fira, Birra&Teca s’ha consolidat com una cita imprescindible que combina la cultura cervesera, el menjar i altres activitats pensades per a totes les edats.
El Porxo de Can Sauleda s’omplirà d’activitats que van des de tallers infantils i espais de joc familiar fins a concerts de qualitat i espais per a la degustació de productes de proximitat. Els assistents hi trobaran, a més, un photocall per immortalitzar l'experiència i una àmplia oferta de productes i cervesers locals, que també es promocionaran a través de sorteigs.
En aquesta edició hi participaran sis productors de cervesa artesana que oferiran una mostra variada i de qualitat: Cerveses Conill, Cerveses Escumatent, Cerveses Top Hat, Cerveses Comic Beer, Cerveses Circoco i Cerveses 27clubbrewery. La part gastronòmica estarà coberta per establiments i productors amb les propostes de Frankfurts Casa Vallès, les pizzes i empanades de la Pizzeria El Tero i els formatges artesans d’Antje.
Programació 2025
El programa d’activitats començarà el dissabte 4 d’octubre de 2025 a les 18 hores amb l’espai familiar de joc i creació a càrrec de Niu de Llum, amb pintacares, penjolls de drac de feltre, Kapla i jocs d’anelles. A les 20:30 hores tindrà lloc un sorteig de productes locals i a les 21 hores es podrà gaudir del concert de David Philips, un artista reconegut per la seva qualitat musical i per un estil que fusiona Blues, Folk i Pop Soul.
El diumenge 5 d’octubre a les 11 hores s’ha programat un taller infantil de pintacares amb La Noia Pintada. A les 12:15 hores arribarà el concert de Jazz Travel Duo amb Artem Zhulyev i Xavier Algans, una proposta de swing i ball pensada per a tots els públics. La jornada clourà a les 14 hores amb un nou sorteig de productes locals.
Impuls de la producció local
La Fira Birra&Teca va néixer amb l’objectiu d'impulsar la producció de proximitat de cervesa, com una versió nostrada de l'Oktoberfest. Any rere any, però, ha crescut i s'ha convertit en una festivitat popular a tota la comarca del Baix Montseny. "El seu èxit rau en aquesta fórmula diversa i atractiva, que aconsegueix aplegar públic de diferents edats i interessos en un mateix espai emblemàtic com el Porxo de Can Sauleda", han expressat des de l'Ajuntament de Vilamajor.