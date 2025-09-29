Un menor ferit per arma blanca a la Festa Major de Vallgorguina

Un menor d'edat ha rebut una ferida d'arma blanca després d'un intent de robatori a Vallgoguina. Els fets han passat durant la festa major del municipi, el passat dissabte 27 de setembre als volts de les 23:45 hores. L'agressor, també adolescent, va aproximar-se a la víctima per robar-li la cartera i el telèfon mòbil. Davant d'aquesta situació, el jove va oposar resistència i va rebre un tall a la cara amb una arma blanca.
Tot seguit, aprofitant la distracció, el lladre es va fugar del lloc dels fets amb la cartera i el mòbil. El noi va avisar la Guàrdia Municipal de Vallgorguina, que va iniciar-ne la cerca pels carrers de la localitat. Finalment, van aconseguir detenir-lo i van avisar a la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar a la vila, van arrestar el lladre i se'l van endur a la comissaria.
Segons s'ha pogut saber, la ferida que va rebre el noi va ser lleu, que va disposar assistència sanitària, i va poder recuperar totes les pertinences. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor com a sospitós per un delicte de robatori amb violència i ha passat a la disposició de la Fiscalia de Menors el passat diumenge 28 de setembre.