Les influencers Can Putades fan un clip promocional al Baix Montseny

Les tres influencers de Can Putades, l'Ona Jou, la Joana Cabratosa i la Núria Simón, han vistitat el Baix Montseny aquest dimarts 23 de setembre. En concret, s'han desplaçat a la localitat de Breda on han tingut l'ocasió d'experimentar amb el fang i la terrissa, el producte típic de la vila. Can Putades acumula més de 113.000 seguidors a Instagram i més de 67.000 a TikTok, formen part de la plataforma Som Eva de TV3 on fan el pòdcast No Cardis, que ja ha tret dues temporades.
Les tres noies de la garrotxa es van deixar veure pels carrers de Breda i quan se'ls ha preguntat pel poble han respost amb crits d'eufòria. A les xarxes socials van compartir algunes fotografies i vídeos al carrer del Prat, a pocs metres del monestir de Sant Salvador. D'altra banda, l'Ajuntament de la vila, ha fet públiques unes imatges on apareixen a l'Escola de Ceràmica Can Surí de Breda, ubicada al carrer Santa Victòria. Es tracta d'un centre referent per a aquells que volen aprendre l'art de la ceràmica amb una barreja d'arrelament i modernitat.
Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, un artesà de l'escola els va ensenyar els trucs de l'elaboració de ceràmica amb torn elèctric i van gravar un vídeo promocional per la Fira de l'Olla, dues jornades senceres d'activitats dedicades a la ceràmica l'11 i 12 d’octubre. El vídeo es farà públic la mateixa setmana de la fira i es podrà veure a les xarxes de Can Putades i també de l'Ajuntament. La Fira de l'Olla d'enguany comptarà amb demostracions d’elaboració de terrissa, de cuina, presentacions, conferències, exposicions, visites guiades, un mercat de ceràmica, terrissa i artesania i altres activitats lúdiques.
L'Ona, la Joana i la Núria són tres garrotxines que es van fer famoses a les xarxes durant la seva época d'estudiants, quan compartien anèctdotes del seu pis a Barcelona. A partir de llavors, han destacat pel seu compromís amb el català i les llibertats de Catalunya en els seus continguts. També han publicat el llibre De la Garrotxa a Can Putades (Cossetània), on aprofundeixen en la història de la seva amistat i en l'ofici de la comunicació i la creació de vídeos a les xarxes socials.