Fira de l'Olla de Breda 2025: tota la programació

Breda es convertirà en l’epicentre de la ceràmica amb la celebració de la 13a Fira de l’Olla els dies dissabte 11 i diumenge 12 d’octubre, una cita que combina artesania i gastronomia. La fira aplegarà productors de terrissa locals en un mercat al centre del poble i oferirà un gran ventall d'activitats culturals i gastronòmiques vinculades amb la tradició i la identitat bredenca.
Els visitants tindran ocasió de veure en directe el procés artesanal per produir terrissa i aprendre els secrets de l'ofici. Enguany, a més, Breda estrenarà una pàgina web divulgativa per promocionar la ceràmica de la vila i la història del municipi.
Programació 2025
El dissabte 11 d’octubre les activitats començaran a les 10 del matí a la Plaça de la Vila amb el cercavila dels Gegants de Breda pel recinte firal. Tot seguit, a les 10:30 hores a la mateixa plaça, es farà una demostració de cuina amb cassoles de Breda a càrrec de cuiners i cuineres locals, presentada i dinamitzada per la periodista de TV3 Alba Martínez Miralpeix. De 10:30 hores a 13:30 hores, també a la Plaça de la Vila, hi haurà un taller infantil de manualitats amb argila dirigit per Yolanda Flor (4Pétalos).
A les 11 hores a la Plaça de la Vila els terrissaires bredencs mostraran en directe com s’elabora la terrissa amb torn, mentrestant, a l’Església, tindrà lloc la conferència i inauguració de l’exposició “Centenari dels frescos de Josep Aragay a l’església de Breda (1925-2025)”, a càrrec de Xavier Castanyer, director del Museu Municipal Josep Aragay. A les 11:30 hores al punt d’informació de l’Ajuntament, s’oferirà una visita guiada al Monestir de Breda i al patrimoni bredenc amb un cost simbòlic de 2 euros.
El migdia arribarà amb el tast popular de plats fets amb cassoles de Breda a la Plaça de la Vila a les 12 hores, amb un preu de 2 euros i un màxim de dues cassoletes per persona. Després, de 13:30 hores a 16 hores, hi haurà una pausa per dinar.
La programació de la tarda començarà a les 16 hores a la Plaça de la Vila amb un taller d’iniciació al torn per a adults, organitzat per l’Escola de Ceràmica de Breda – Can Surí, amb inscripcions per ordre d’arribada. Paral·lelament, de 16 hores a 19 hores, la mateixa plaça acollirà de nou un taller infantil de manualitats amb argila amb Yolanda Flor. A les 16:30 hores, els terrissaires tornaran a mostrar en directe l’elaboració de terrissa amb torn.
La cultura audiovisual serà protagonista a les 17 hores al Museu Josep Aragay, amb la projecció del documental “La llum del Fardatxet”, sobre el ceramista de Manises Vicente Martínez, seguida d’una tertúlia amb el director Javi Reaktiu i el mateix protagonista. A les 18.30 h a la Bassa del Molí arribarà un dels moments més esperats: la cursa de terrissaires, una competició amb obstacles on el guanyador s’endurà una cassola de Breda plena d’embotit.
A la mateixa hora, a la Plaça del Convent, hi haurà un taller de vímet ceràmic a càrrec de Vicente Martínez de Manises. La jornada es tancarà amb el concert audiovisual “Blando”, amb instruments de terrissa, a les 22 hores al Claustre, a càrrec del músic Pepe Martínez i la ceramista Montserrat Carafí.
Cuina amb Maria Nicolau i tallers de ceràmica
El diumenge 12 d’octubre les activitats començaran de nou amb tallers infantils de manualitats amb argila a la Plaça de la Vila, de 10:30 hores a 13:30 hores, a càrrec de Yolanda Flor. A les 11 hores a la mateixa plaça, els terrissaires locals faran una demostració de torn, mentre que a les 11:30 hores al punt d’informació de l’Ajuntament s’oferirà una nova visita guiada al Monestir i al patrimoni bredenc, també amb un preu de 2 euros.
El moment gastronòmic del dia arribarà a les 12 hores a la Plaça de la Vila, amb una demostració de cuina amb terrissa de Breda a càrrec de la xef Maria Nicolau. Després de la pausa de migdia, de 13:30 hores a 16 hores, les activitats es reprendran amb tallers infantils de manualitats amb argila de 16 a 19 hores a la Plaça de la Vila, i amb un taller per a adults d’elaboració de flors de ceràmica, organitzat per l’Escola de Ceràmica de Breda – Can Surí, amb inscripcions per ordre d’arribada. A les 16:30 hores a la mateixa plaça, els terrissaires tornaran a fer demostracions en directe.
De 17 hores a 19 hores a la Plaça del Convent, Cécile Ribas oferirà un taller de ceràmica creativa per a tots els públics, amb places limitades a 15 persones per ordre d’arribada. A les 17:30 hores al punt d’informació de l’Ajuntament, hi haurà una nova visita guiada al Monestir de Breda i al patrimoni bredenc, també amb un preu de 2 euros.
La tarda es completarà amb el joc infantil de trencar l’olla a les 18 hores a la Bassa del Molí, dinamitzat pels monitors d’El Relleu. Finalment, a les 18.30 hores a la Plaça de la Vila, tindrà lloc un tast de vins elaborats en àmfora i formatges de tupí, amb places limitades i tiquets a 2 euros per persona disponibles al punt d’informació de l’Ajuntament a partir de la una del migdia.
Una nova pàgina web
Breda, en aquesta edició, estrenarà una pàgina web divulgativa per promocionar la ceràmica de la vila i la història del municipi vinculada a la tradició terrissaire. El regidor de cultura, Andreu Pujol, ha valorat positivament aquesta campanya que s'acompanyarà de fulletons i d'anuncis a la premsa. "De moment la web està només en català però està previst que es tradueixi a més idiomes de cara als anys vinents", ha declarat Pujol.