Eviten l'ocupació d'una casa al centre de Breda

La Policia Local de Breda ha evitat l'ocupació il·legal d'una casa al centre de la vila el matí d'aquest passat dimecres 17 de setembre. En concret, es tracta d'un domicili amb planta i pis situat al principi del carrer Nou, entre la Farmàcia Mònica Ventura i la casa coneguda com a "Cal Forneret", a prop de l'església del Monestir de Sant Salvador.
Quan el cos de Policia Local va intervenir, la casa es trobava ocupada des de feia poques hores. Segons ha informat el cos, en el dispositiu es van identificar diverses persones que comptaven amb antecedents policials previs. Després de l'actuació, l’immoble va ser retornat al seu propietari, que ja n’ha recuperat la plena disponibilitat.
Tot seguit, es va instal·lar a l'entrada de la casa una porta antiocupació, un tipus de tancament compost per una placa de metall amb un pany d'alta seguretat, que està específicament dissenyat per reforçar l'hermetisme de les cases deshabitades o naus industrials.
La Policia Local de Breda, a través dels canals institucionals, ha refermat el seu compromís amb la seguretat de la vila. "Aquest tipus d’actuacions volen garantir la seguretat, la convivència i la protecció dels drets de tots els veïns i veïnes", han expressat.
NacióBaixMontseny està treballant per ampliar la informació.