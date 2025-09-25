Agbar compensarà Baronia del Montseny després dels talls d'aigua

L'Ajuntament de Vallgorguina ha anunciat descomptes econòmics per part de l'empresa d'aigua Agbar als veïns de la urbanització Baronia del Montseny. Arran de les incidències i talls en el subministrament d'aigua que es van produir al veïnat durant les obres del nou dipòsit, l'Ajuntament va iniciar converses amb l'empresa concessionària amb l'objectiu d'obtenir una compensació per als ciutadans.
Tot i que fins ara no s’havia aplicat mai cap bonificació d’aquest tipus, la negociació del consistori ha aconseguit que s’apliqui un descompte en el cost del servei. La quantitat acordada, segons l'Ajuntament, respon al nombre d’avaries registrades, que es van comptabilitzar i traslladar a l’empresa. El descompte serà de 15,03 euros per als habitatges de la part alta de la urbanització i de 7,93 euros per als domicilis de la part baixa.
L'Ajuntament de Vallgorguina ha expressat la seva voluntat per continuar millorant el subministrament d'aigua als diferents nuclis de la localitat i també per defensar "els interessos dels ciutadans". "Som conscients que es tracta d’una quantitat modesta, però és un avenç important i superior al que inicialment se’ns havia ofert", han expressat a través dels canals institucionals.
Vallgorguina, aquest mes, també ha patit incidències al subministrament d'aigua de la urbanització Canadà Parc, que no va disposar d'aigua potable en un total de set carrers entre el 9 de setembre i el 16 de setembre. L’empresa Agbar també va ser l'encarregada de dur a terme les actuacions per restablir la qualitat de l'aigua i garantir que tornés a ser apta per al consum humà.