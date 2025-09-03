Festa Major Vallgorguina 2025: programació i novetats

Vallgorguina es prepara per viure la Festa Major d'aquest 2025 del 19 al 28 de setembre. L'Ajuntament de la vila, a través dels canals institucionals, ja ha fet públic el programa oficial amb totes les activitats previstes. Les propostes d'enguany inclouen cultura popular, actuacions musicals per a tots els gustos, teatre i també competicions per als amants de l'esport. A NacióBaixMontseny t'apropem la programació d'enguany perquè no se t'escapi res.
Programació 2025
La festa començarà el divendres 19 de setembre amb el Correguines itinerant, que comptarà amb l'acompanyament musical de DJ dellà i que començarà a les 23 hores al poliesportiu. L'endemà, dissabte, començarà amb un torneig de pàdel indoor a les 9 hores, a Dinamic Padel. A la mateixa hora, a la plaça de la Vila, es farà un concurs de petanca.
Ja a la tarda, a les 16 hores, serà el torn del torneig de ping pong al poliesportiu. Tot seguit, a les 18 hores, s'inaugurarà l'exposició A CV "Els Penjadors" a l'Associació Cultural. Per acabar la jornada la Sala Iglú acollirà l'obra de teatre Casats per amor a la pasta a càrrec del Grup de teatre Vallgorguina.
Diumenge 21 començarà amb el campionat de dòmino "Memorial antoni Foz" a càrrec de l'entitat La nostra gent, que es farà a la plaça de la Vila. A les 11 hores, hi haurà la la trenta-novena trobada de gegants de Vallgorguina a la plaça de la Vila i, a les 13 hores, es culminarà amb un dinar de celebració dels 40 anys dels gegants de Vallgorguina.
Pregó
Dimarts 23 de setembre la festa continuarà amb el repic de campanes a les 19:15 hores i el pregó, a càrrec de l'entitat La nostra gent, que donarà el tret de sortida oficial als actes de la programació. A les 20 hores, hi haurà un concert de Country-rock a la plaça de la vila que disposarà d'una oferta gastronòmica de tapes i música.
El dimecres 24 de setembre el dia començarà a les 10 hores amb jocs infantils a la plaça Sant Andreu i continuarà a les 12 hores amb la festa de l'escuma, al pàrquing de la plaça. A la mateixa hora, a l'església, se celebrarà la missa solemne de la Mare de Déu de la Mercè i, a la tarda, a les 17 hores, es farà l'activitat "Autoxocs amb els avis" a l'espai firal.
A les 17:30 hores, tindrà lloc l'activitat escala caixes a la plaça Sant Andreu. Després, a les 18:30 hores, s'oferirà un berenar popular de pa amb xocolata i es gaudirà de l'acompanyament de la coral a partir de les 19 hores. El dijous 25, els amants de la gastronomia tenen una cita indispensable al Museu del Bosc i la Pagesia, amb el tast de formatges a les 20 hores.
Ball de la Festa Major
Divendres 26, també a les 20 hores, hi haurà una degustació de tapes amb l'acompanyament del grup musical Banana Spilt, a la plaça de la Vila. A les 22:15 hores, seguidament, tindrà lloc el concert de l'orquestra Pensilvania i a les 23:30 hores, al poliesportiu, el ball de Festa Major. La nit acabarà amb els hits de DJ Albert Caipirinha al poliesportiu.
Correfoc
Dissabte 27 la jornada començarà a les 8 hores amb el concurs de pintura ràpida i a les 11 hores, continuarà amb les olimpíades que organitza l'entitat Guillots, a la plaça de la Vila. A la tarda, a les 17 hores, hi haurà el mobilparc infantil i juvenil entre el carrer del Sol i la Plaça Sant Andreu. A les 20 hores, la Sala Iglú acollirà l'obra de teatre Casats per amor a la pasta a càrrec del Grup de teatre Vallgorguina.
Després, a les 22:30, hi haurà el correfoc a càrrec dels diables de Sant Celoni. La nit acabarà amb el concert de versions de la Band the Cool i de l'actuació de DJ Ruggi a les 2 de la matinada al poliesportiu.
Fi de festa
Diumenge 28 de setembre, a les 8 hores, tornarà el concurs de pintura ràpida i a les 10 hores hi haurà un acte solidari per donar sang a la Sala Iglú. A les 10:30 hores, hi haurà la missa solemne i a les 11:30 hores els Castellers del Baix Montseny actuaran al Poliesportiu. A les 12:30 tindrà lloc un vermut popular i a les 17 hores, també al poliesportiu, hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat. La festivitat acabarà a les 19 hores amb el recompte final de Senglars i Guillots i una copa de cava al poliesportiu municipal.