Més de 20 propostes de benestar, idiomes i creativitat a Vilamajor

El curs comença i la Regidoria de Cultura de Sant Antoni de Vilamajor obre les inscripcions per a cursos i tallers culturals al municipi. Enguany hi ha més de 20 propostes per escollir i la matriculació estarà oberta del 15 al 28 de setembre de 2025. A NacióBaixMontseny t'oferim un recull de les activitats previstes i tota la informació del procediment a seguir.
El primer quadrimestre d’aquest curs tindrà lloc del 6 d’octubre de 2025 al 6 de febrer de 2026, amb una àmplia graella d’activitats que inclou dinàmiques i cursos relacionats amb el cos i el benestar, la salut física, la creativitat, els idiomes i el creixement personal. Als matins els cursos es faran a la Rectoria de Sant Julià d'Alfou i al Casal Sociocultural - Escoles Velles els dilluns i els dimecres. A més, també hi haurà les propostes en horari de tarda habitual.
La programació del 1r quadrimestre 2025/26
Pel que fa a llengua i idiomes, Vilamajor oferirà diversos cursets d'anglès específics, que variaran en funció de les necessitats dels alumnes. Hi haurà Anglès de conversa, Anglès per a viatjar i Anglès a mida. D'altra banda, gratuïtament, es faran cursos d'alfabetització de català, que inclou un grup específic per a dones.
L'àmbit del benestar i la dansa, es farà curs de Country intermedi i activitats de Pilates, Hatha Ioga, Ioga Kundalini, Fit Ioga o Ioga amb cadira. Per a les persones que busquin posar-se en forma, a més, hi haurà cursos d'Estiraments i Tonificació, d'Estiraments suaus, Entrenament Funcional, Entrenaments posturals, i Feldenkrais, que és un mètode reorganitza les connexions entre el cervell i el cos.
D'altra banda, per als amants del creixement personal, també es preveuen cursos de Meditació i Mindfulness, que volen ensenyar a connectar amb un mateix i a relaxar-se. Com és habitual, la programació inclou cursos relacionats amb les arts i la creativitat, hi ha un curs de Dibuix i Pintura destinat al públic adult i un altre pensat per a infants. També n'hi haurà un de Costura creativa.
Informació i inscripcions
Les inscripcions es podran formalitzar del 15 al 28 de setembre de 2025. Els cursos es duran a terme del 6 d’octubre de 2025 al 6 de febrer de 2026, amb una setmana de recuperació de classes del 9 al 13 de febrer de 2026. Durant el període de Nadal, que va del 22 de desembre de 2025 al 8 de gener de 2026, no hi haurà sessions.
Per inscriure's cal confirmar la disponibilitat de la plaça i emplenar el full d'inscripció, que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament o bé de manera presencial al Casal Sociocultural – Escoles Velles. Tot seguit, s'ha de formalitzar el pagament per TPV al Casal Sociocultural- Escoles Velles o per transferència bancària i enviar el resguard de pagament a l'adreça electrònica del punt d'informació de Vilamajor.