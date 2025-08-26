Vilamajor tindrà un punt de control d'aigua subterrània

L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat a licitació el contracte per executar les obres de 15 nous punts de control de les aigües subterrànies a deu comarques catalanes, un dels quals serà a Sant Antoni de Vilamajor. L'objectiu és millorar el control i fer un seguiment de les aigües subterrànies, tant a escala quantitativa com qualitativa per millorar-ne la gestió.
El pressupost és d'uns 855.000 euros, finançats amb fons europeus Next Generation. El termini de licitació per presentar les ofertes acaba el 18 de setembre. Aquests punts de control, denominats piezòmetres, es construiran a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Bages, el Moianès, al Baix Montseny, al Vallès Occidental, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà i el Montsià.
Segons informa l'ACA, la profunditat dels piezòmetres oscil·larà entre els 13 i els 250 metres i aquests punts de control determinaran el nivell piezomètric, que és el nivell de l'aigua en un punt d'un aqüífer, la salinitat de l'aigua i la temperatura.
Xarxa de control
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposa d'una xarxa de control automàtica, amb més de 200 punts de control, en embassaments, aforaments en rius i canals, estacions de qualitat i piezòmetres per a controlar l'estat dels recursos hídrics. Aquesta xarxa es divideix en 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 en estacions automàtiques de control de la qualitat i 78 en piezòmetres automàtics.
Per dur a terme la mesura directa i puntual de cabals en rius i canals, l’ACA disposa de tècnics aforadors i equips d’aforament per realitzar mesures d’aforament de cabals. Aquestes operacions es duen a terme en tots els escenaris hidrològics sigui en sequera, normalitat o episodis d’avinguda. L'observació pot tenir diferents objectius com el control de cabals ambientals o, a l’altre extrem, cabals d’avinguda, verificació i calibratge de les corbes de cabals que és la relació entre alçada i cabal de les estacions d’aforament. També es controlen les derivacions dels aprofitaments d’aigües superficials i es fan estudis tècnics o científics.