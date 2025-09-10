La carrossera Indcar d'Arbúcies integra Car-bus.net i produirà 650 minibusos el 2026

L'empresa Indcar d'Arbúcies, que es dedica al disseny i fabricació de carrosseries de minibusos, ha formalitzat un acord d'integració del carrosser Car-bus.net. Segons informa la companyia en un comunicat, es tracta d'una operació "estratègica" que s'emmarca en el pla de creixement i expansió internacional, amb l'objectiu de reforçar el posicionament de l'empresa al sector i ampliar l'oferta de productes.
Aquesta integració estratègica permetrà a Indcar diversificar el seu catàleg i oferir solucions adaptades a múltiples configuracions de xassís, consolidant una gamma que abasta tant el segment urbà com el turístic. Indcar passarà a produir més de 650 unitats el 2026. D'aquesta manera, Indcar amplia la gamma actual de productes, incorporant a la seva oferta els models Spica i Shaula sobre xassís Mercedes-Benz.
Indcar passarà a produir més de 650 unitats el 2026 i disposarà d'una plantilla de més de 330 professionals, augmentant la capacitat industrial i reforçant la seva gamma de minibusos per respondre a les demandes del mercat actual. La finalitat de la companyia és consolidar "la seva posició de lideratge" en el segment de minibusos, tant al mercat nacional com a l'europeu. "Estem convençuts que aquesta integració aportarà un gran valor als nostres clients i socis comercials, responent millor a les seves necessitats i expectatives, per tal de continuar consolidant la nostra posició de lideratge en el segment de minibusos", afirma al comunicat Gael Queralt, Ceo d'Incar.
Per la seva banda, Jordi Monferrer, directiu de Car-bus.net, subratlla que per a la carrossera "és un veritable orgull assolir aquest acord d'integració amb una companyia líder en el sector dels minibusos a Europa": "Aquesta integració garanteix un futur més sòlid per al nostre equip i el nostre projecte, i ens obre més oportunitats de creixement i desenvolupament en els mercats".
Car-bus.net, ubicada a Manresa, destaca pel seu enfocament especialitzat en la fabricació de minibusos Mercedes-Benz i compta amb una facturació anual propera als 10 milions d'euros, una producció de 120 unitats anuals i un equip format per més de 45 professionals. L'empresa ha consolidat la seva presència principalment a Espanya i al Regne Unit.
Indcar és una empresa familiar amb seu a Arbúcies especialitzada en el disseny i fabricació de carrosseries per a minibusos. Amb més de 135 anys d'història, la companyia s'ha consolidat com a líder a Europa al sector. L'empresa arbucienca disposa d'un equip de 280 professionals i produeix més de 500 unitats anuals, que s'exporten a més de deu països europeus. La seva estructura industrial està formada per dues plantes de producció a Arbúcies i Prejmer (Romania), amb certificacions ISO 9001 i 14001 i amb dues seus comercials ubicades a França i Itàlia.