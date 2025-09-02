A cau d'orella: Arbúcies estrena un cicle d'espectacles de proximitat

Arbúcies començarà aquest mes de setembre un cicle d’espectacles de petit format, A Cau d'Orella. La iniciativa té per objectiu oferir una experiència de proximitat que connecti amb el públic i apropi a la localitat baixmontsenyenca propostes de qualitat. En concret, s’hi podrà veure el concert Soul of sound i l’espectacle de màgia El rei de la màgia.
El cap de setmana del 20 i 21 de setembre, l’escenari de les Naus Ayats acollirà aquesta nova cita cultural en què artistes i públic compartiran un mateix espai, sense grans infraestructures de so ni de llums. Són propostes per sentir i veure de ben a prop, d'aquí ve el nom del cicle, A cau d’orella. Amb un aforament de 110 persones en aquesta primera edició el públic tindrà l'oportunitat de tenir contacte directe amb els músics i veure'ls de ben a prop.
Els assistents podran gaudir del concert del grup Soul of Sound, amb Mia Bàez, Jesús Torrent i Clara Ribatallada, que oferiranu un concert amb les peces de soul i jazz el dissabte 20 de setembre a les 20 hores. El grup es caracteritza per cuidar els detalls de cada cançó i posar la seva personalitat en la revisió dels temes, que toquen de manera més moderna i adaptada als nous temps, sense perdre, però, l'essència original.
L’endemà, diumenge 21 de setembre a les 7 de la tarda, el mag Pere Rafart portarà a Arbúcies l’espectacle El rei de la màgia. Rafart va guanyar el premi Memorial Ascanio i l'estiu del 2018 va convertir-se en subcampió mundial en cartomàgia al campionat mundial de màgia de la Federació Internacional d'entitats de màgia (FISM) a Busan, una ciutat de Corea, posició que va revalidar el 2022 al Quebec. Les entrades estan a la venda a partir d'aquest dimarts 2 de setembre al Museu Etnològic del Montseny La Gabella i a sensecues.cat.