Aleix Pérez, de Barcelona, és un jove que s'ha proposat visitar tots els municipis de Catalunya. Cada cap de setmana, agafa el cotxe o el transport públic, i viatja amb amics o tot sol cap a algun municipi català on fa una ruta a peu, en visita els contorns i gaudeix dels paisatges. De tot plegat, Pérez en deixa constància en vídeos al seu canal de Youtube i al seu perfil d'Instagram, Fentcat_, a través dels quals comparteix la seva experiència i les curiositats del trajecte.
Aquesta inquietud pels viatges l'ha tinguda sempre, però assegura que es va accentuar després de la pandèmia, quan va començar a recórrer tots els barris de Barcelona i a descobrir-ne els racons. Ben aviat, la capital catalana "va quedar-li petita" i va decidir visitar les capitals comarcals, una idea que, més endavant es va convertir en el projecte Fent Cat, que es proposa recórrer tots els municipis de Catalunya. "Vaig començar a fer rutes més llargues, a interessar-me més per les comarques, els diferents municipis i anar completant zones visitades", explica a NacióBaixMontseny.
Aquest maig de 2026, l'Aleix ja porta 315 pobles de visitats des del 2020, aproximadament una tercera part de tos els municipis del nostre país. "Al principi, ho penjava pels meus amics però al final em vaig animar a compartir-ho amb més gent i fer petits clips amb imatges dels carrers i monuments de les viles perquè els ajuntaments els poguessin penjar a les xarxes socials", explica.
Aquest passat mes d'abril, l'Aleix ha acabat la ruta per la comarca del Baix Montseny, n'ha visitat tots els municipis i, com fa sempre que acaba de veure una comarca sencera, s'ha atrevit a fer un rànquing amb els pobles que més li han agradat. El criteri per escollir-los, explica, és "totalment subjectiu", però valora que hi hagi "vida i ambient", la bellesa arquitectònica del nucli i de l'entorn. "Hi ha molts pobles que canvien molt depenent del moment que hi vagis, si està plovent i no hi ha ningú o si hi ha una festivitat. De tota manera, intento ser rigorós amb els criteris que em proposo", explica.
Al principi, recorda l'Aleix, "no tenia cap idea de què volia dir el Baix Montseny" i va començar a sentir-ne a parlar a un company de classe que era de Sant Antoni Vilamajor. "Parlava més del Montseny que no del Vallès, això em va sorprendre, i quan vaig venir vaig veure com la gent s'hi representava, com se sentia la gent en aquesta comarca", ha explicat. En aquesta línia, Pérez remarca que, en aquesta ocasió, classificar quins pobles recomana més li ha estat més difícil que de costum. "Em sembla de les comarques més impressionants que hi ha a Catalunya pel que fa a la natura, és un indret preciós", assegura.
Llinars del Vallés, "dels millors pobles a prop de Barcelona"
Llinars del Vallès és una vila gran amb estació de tren pròpia de la qual Pérez en destaca el Castell Nou, un impressionant palau renaixentista que l'Ajuntament està rehabilitant. Sobretot, però, allò que més el va entusiasmar és la vida que hi va percebre i una bona combinació entre bellesa arquitectònica i activitat als carrers. "Ningú m'havia explicat mai que Llinars fos dels millors pobles que hi ha al voltant de Barcelona. M'ha semblat impressionant que ningú parli", explica el jove viatger.
Llinars, a més, compta amb un extens patrimoni modernista, amb nombrosos edificis i elements d'estil modernista i construccions d'arquitectes locals i mestres d'obres que van assimilar la tendència."Soc del Poblenou que, malgrat els guiris, tenim ambient de barri i a Llinars hi vaig notar una atmosfera que és molt propera a la que jo busco", exposa.
Montseny i Santa Maria de Palautordera
Per a l'Aleix, el poble de Montseny, al cor del parc natural i a 1700 metres d'alçada és "el número 1 en territori natural". Ben endins del massís i amb uns 400 habitants, el va fascinar per l’església de Sant Julià i el nucli de cases de pedra que és un bon punt de partida per fer excursions pel massís.
D'altra banda, una de les atraccions turístiques del poble és el museu d'esquelles, un tipus de campana que es penja al coll de vaques i cabres perquè no s'allunyin sense que el pastor les pugui sentir. L'exposició permanent s'anomena "Les esquelles d'en Jaume" i recull unes campanes que són de la col·lecció que un matrimoni de la vila va anar aplegant al llarg de la seva vida. La mostra recull prop de mil esquelles de procedències i tipus ben diferents i és de les més grans que existeixen a Europa.
Juntament amb Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera va fascinar l'Aleix per l'ambient dels carrers i el va sorprendre, també, per l'elevat ús del català que hi va detectar. "Fa la sensació que és un poble molt actiu, un lloc on estaria orgullós de viure-hi", diu.
Hostalric, Arbúcies i Breda
A Hostalric el jove viatger va quedar fascinat per la muralla i el castell, que són herència del passat medieval de la comarca, vinculat a la nissaga dels Cabrera i al Castell de Montsoriu. "Hi he estat uns quants cops i, la majoria de vegades, m’ha semblat un poble una mica massa tranquil. Si no fos per això, probablement l’hauria situat més amunt perquè el centre històric és preciós", explica. En qualsevol cas, el defineix com "un lloc molt autèntic" i inconfusible. "A nivell objectiu, l’havia de valorar molt amunt, perquè patrimonialment és molt bonic", assegura.
Arbúcies està situat enmig del parc natural del Montseny i això fa que el municipi gaudeixi d'un entorn excepcional. La vila també és molt coneguda per l'art efímer de les catifes de flors, una tradició que atreu cada any milers de visitants. Aquest poble ha estat el darrer que ha visitat l'Aleix a la comarca i, assegura, és dels "més inaccessibles" amb transport públic. "És possible que sigui el tercer més maco de tots, el passeig que hi ha al costat de la riera d’Arbúcies em va semblar espectacular, i el nucli també", afirma.
Breda, conegut per la tradició terrissaire, la sèrie Ventdelplà de TV3 i el monestir de Sant Salvador, va semblar-li "un grandíssim poble" per visitar. En concret, allò que més el va captivar va ser el passeig entre pins i plataners fins a l'estació de tren. "L'entorn natural, el passeig fins al poble, amb aquells arbres alts i imponents, em va semblar preciós. És una sensació que també vaig tenir a Fogars de la Selva i altres llocs de la zona", explica.
Sant Celoni
Sant Celoni, la capital del Baix Montseny, és un punt de partida ideal per visitar el parc natural i els pobles del voltant, amb un centre històric ple de comerços, bars i restaurants. L'Aleix en destaca el paper central a la comarca, que es percep quan hi passeges i la gran varietat de serveis que ofereix.
El jove viatger admet que és un dels pobles que més ha visitat i, per això mateix, un dels més difícils de situar al rànquing. “L’he mogut bastantes vegades, i al final l’he baixat un parell de llocs. És un dels llocs de la comarca en què més vegades he estat, llavors costa fer una mitjana de les diferents experiències”, explica. Pérez defineix Sant Celoni com "un poble gran”. “Té tot allò que ha de tenir una capital comarcal”, resumeix.
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve de Palautordera li va transmetre una sensació de calma i qualitat de vida molt vinculada a l’entorn natural i el defineix com un poble agradable, tranquil i amb un estil que encaixa plenament amb els seus gustos personals. Una sensació que podria ser general i que es fa patent, també, en les dades de creixement poblacional de la comarca del passat 2025 com un dels pobles preferits per anar-hi a viure. "En comarques com aquesta costa molt trobar pobles que 'suspendries' clarament. N’hi ha d’altres on és molt fàcil detectar quins municipis queden a la part baixa, però aquí el nivell general és força alt", diu Pérez.