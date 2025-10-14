L'empremta desconeguda de Gaudí en un poble del Montseny

Antoni Gaudí és un dels arquitectes modernistes més coneguts de Catalunya i del món, que ha passat a la història per edificis com la Sagrada Família, la Casa Batlló o la cripta de la Colònia Güell. La major part de la gent no sap, però, que el seu mestratge també va arribar al Montseny, a Campins, un poble de 609 habitants situat al peu del parc natural.
En aquest municipi s'hi troba la Creu de Sant Guillem, una peça modernista elaborada per un grup d'alumnes de Gaudí, que van plasmar les tècniques i aprenentatges del mestre en el disseny del monument. La creu commemora una missió feta a Campins l'any 1929 i el capellà d'aleshores, mossèn Celestí, va encarregar-ne l'elaboració a prop de l'ermita de Sant Guillem, en un indret privilegiat.
Tant és així que, des d'allà, es pot veure una vista espectacular del Turó de l'Home, la vall de la Tordera i la muntanya del Montnegre. Es tracta, doncs, d'una bona excursió per als amants de la fotografia, els espais naturals i la muntanya.
La creu té una creu de base circular que suporta vuit contraforts que es fusionen en una peça en forma de con. El cos superior té vuit elements de pedra, quatre dels quals sostenen el ferro forjat que surt dels peus de la creu, situada al cim del monument. La creu està decorada amb claus i franges curvilínies que s'estenen pels laterals. A més, també hi ha dues plaques clavades a la pedra en record a les missions a l'ermita, el 1929 i el 1944.
L'ermita de Sant Guillem
Es té constància de l'ermita de Sant Guillem des del 1581, tot i que els experts apunten que podria datar del segle XIV. L'ermita era molt coneguda per les fires del bestiar que hi tenien lloc, que eren un punt de trobada per a la gent de la comarca i que es van celebrar fins a finals del segle XIX. Darrere de l'ermita hi ha una altra sorpresa, una cova que porta el mateix nom que la creu.
És una ermita rectangular de quatre trams, un de volta de canó i els altres de volta d'aresta. Pel que fa a les obertures, hi ha dos ulls de bou i una entrada coberta per un porxo. El temple té un petit campanar d'espadanya i, a l'interior, un cor amb balustrada de fusta. Si es vol visitar, és bona idea fer-ho durant l'aplec, el segon cap de setmana de maig, on es pot degustar la mel dels productors locals, un didalet de vi dolç i un tros de coca.
Com s'hi pot arribar?
Per arribar-hi, hi ha un accés directe a la carretera BV-5114 a l'altura de Campins. Uns 200 metres després del nucli, en un trencall, hi trobareu anunciat un camí senyalitzat que porta a Sant Guillem. Un cop a la creu, s'han de recórrer uns 400 metres més per arribar a l'ermita.