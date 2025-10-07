Menjar arròs al Montseny: quatre llocs imprescindibles

El Baix Montseny és una comarca amb una àmplia oferta cultural i gastronòmica, alguns actes com la Fira de l'Olla de Breda són l'ocasió per a combinar-les totes dues. D'altra banda, però, al llarg de l'any els bons gurmets poden degustar el producte local en els múltiples restaurants del Montseny que destaquen per la dedicació i la cura en l'elaboració dels plats tradicionals.
Aquesta vegada a NacióBaixMontseny fem un recull de cinc establiments populars i assequibles per menjar-hi arròs en totes les seves varietats: des de l'arròs de muntanya fins a la paella marinera.
L'Estanc de la Batllòria
L'Estanc, al poble de la Batllòria, és probablement el local més sol·licitat de la comarca per menjar-hi arròs. El local, al carrer Major de la localitat, està en un edifici històric i decorat amb fotografies del món del motor i una motocicleta antiga, situada a l'interior, sobre la porta d'entrada. Aquest restaurant familiar de cuina catalana és conegut arreu de la comarca pel seu arròs, que serveixen cada dimecres.
El local no admet reserves prèvies i cal anar-hi amb antelació si es vol aconseguir taula. Tant és així que, moltes vegades, a la porta s'hi formen cues de comensals abans de les 13 hores, el moment en què comença el primer torn de menús. L'arròs de l'estanc es caracteritza per ser lleugerament caldós i per una textura òptima. El suquet combina gambes, carn, sèpia i pèsols.
El dimecres l'arròs és sempre al menú, que combina una gran varietat de plats de cuina catalana com l'albergínia farcida, les patates d'Olot i guisats casolans. A més, també inclou carns i peixos de segon plat i unes postres exquisides amb molts pastissos per escollir. Amb tot, el preu és molt raonable i cada dia s'hi apropen a fer el dinar els treballadors de les fàbriques de la zona i gent dels pobles del voltant.
Ca l'Antonieta
Ca l'Antonieta és un restaurant petit a prop del centre de Breda que treballa els plats amb molta delicadesa i originalitat. El local, situat al carrer Sant Sebastià, combina l'estil rústic amb la fusta i un punt de modernitat, que confereixen a l'espai un aire acollidor i proper. ës un restaurant amb molta requesta i és recomanable trucar per fer reserva.
L'arròs de Ca l'Antonieta es caracteritza per un gust intens i una textura al dente, que ha enamorat bona part dels seus clients habituals. El suquet de l'arròs pot dur escamarlans, gambes, cloïsses, musclos i sèpia. Alhora, també hi ha varietats amb carxofa i verdures. Un dels seus plats estrella són les croquetes d'arròs negre, cruixents i gustoses, que van farcides d'allioli casolà.
Per aquells fanàtics de l'arròs, Ca l'Antonieta dona l'opció de fer paella i arrossos per emportar a casa i servir-la en ocasions especials i celebracions a la llar. Els dimecres, dijous i divendres no festius el restaurant ofereix un menú al migdia per 18 euros i també disposa carta amb una gran oferta de cuina tradicional amb un toc modern.
Can Riera de Ciuret
El restaurant Can Riera de Ciuret es troba en una masia al terme municipal de Fogars de Montclús en un indret aïllat i molt tranquil. És un lloc on cal anar-hi expressament a través d'una carretera estreta de revolts i és recomanable tenir reserva prèvia. Si pot ser, és aconsellable demanar taula al menjador principal on hi ha una vista panoràmica del Montseny i dels pobles de la comarca.
L'especialitat de la casa són els arrossos de tota mena. Ara que arriba la tardor, és imprescindible tastar les varietats que inclouen bolets i que, sovint, es combinen amb botifarres artesanals tallades a trossos. La carta ofereix una gran varietat d'arrossos de muntanya amb combinacions d'ingredients que prioritzen el producte local i de temporada. En aquest establiment també es poden demanar paelles mixtes i paelles marineres, així com l'arròs negre amb escamarlans.
La cuina destaca per un domini acurat de la brasa i també de l'entrecot, un dels plats estrella. Per als amants de la gastronomia, també és un bon lloc per tastar caragols, croquetes de senglar, les seves truites de patata i moniato i la selecció embotits de proximitat.
Can Cuera
Can Cuera és un restaurant de Fogars de Montclús situat en un entorn privilegiat dins del parc natural del Montseny, al costat del pont de La Tordera, per una banda, i per l'altre el sot de Ritronyes. A la carta hi destaquen els plats tradicionals, sobretot, l’arròs de muntanya, caldós, melós i amb racions abundants. Sol anar acompanyat amb carn de conill que, en aquest establiment, es caracteritza per la seva tendresa.
També és bona idea demanar cargols, la botifarra amb panses, el bonítol i l’allioli, que és dels productes més aclamats de la carta. La brasa és de llenya d'alzina i s'hi escaliven pebrots, albergínies, cebes i escarxofes. Les carns de xai, vedella i porc són de la comarca i els conills i pollastres de pagès.
Es tracta d'un establiment amb molta història que als anys trenta del segle passat era un magatzem de granes i pinsos pel bestiar i que disposava d'una petita botiga de queviures i un celler. Als anys seixanta el magatzem es va convertir en taverna i botiga de queviures. El 1990 es va reformar i va ampliar la capacitat fins a 68 comensals. Si vols assegurar-te una taula, doncs, és recomanable reservar amb antelació.