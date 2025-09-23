Aquest és el lloc del Montseny on pots esmorzar de forquilla per 11 euros

Amb la tornada a la rutina qualsevol excusa és bona per fer una escapada a la natura i gaudir de l'entorn. Els amants de la bona gastronomia, a més, tenen un alicient per degustar productes de proximitat de diversos indrets de Catalunya. Un bon lloc per anar és, sens dubte, la comarca del Baix Montseny que ofereix una àmplia gamma d'excursions, d'activitats culturals i una oferta gastronòmica variada arrelada al territori.
Hi ha un poble de la comarca que resulta ideal per començar el dia amb l'energia d'un esmozar de forquilla i, a més, fer-ho a un preu reduït. Es tracta del poble de Fogars de Montclús, situat en el vessant sud del massís del Montseny, i amb només 502 habitants que viuen disseminats en diversos nuclis de població. Fogars, és, a més, el municipi més independentista del Baix Montseny, amb un 80,23% de persones favorables a l'autodeterminació.
Un dels llocs imprescindibles per fer esmorzar de forquilla en aquesta població és La Font del Guardià, consolidat com un dels establiments imprescindibles de la comarca per menjar carn a la brasa. Disposen d'un ampli menjador rústic amb grans finestrals i una bona terrassa amb vistes al Montseny. Alhora, també hi ha un parc infantil habilitat per als nens.
El restaurant ofereix una extensa carta per a tots els gustos que prioritza el producte de proximitat i de temporada, això es reflecteix també al menú d'esmorzar de Forquilla que el cap de setmana costa 11 euros i els dies feiners 10 euros. L'oferta inclou un plat a escollir de carn a la brasa, peix o guisats casolans, inclou, a més la beguda i les el pa amb all i oli. D'altra banda, hi ha una gran varietat de postres artesanals i una excel·lent crema catalana.
Altres opcions a Fogars de Montclús
Cal Rei
Cal Rei és un restaurant situat a la carretera de Sant Celoni a Santa Fe (Km 4,5), en ple cor de Fogars de Montclús. El local és fàcil de trobar i disposa d’un ambient acollidor i ben decorat, ideal per compartir àpats amb família o amics.
A la seva carta hi plats variats i molt ben valorats pels clients, com els caragols, els canelons, els calçots, les croquetes, les patates fregides artesanals amb allioli, el formatge i altres especialitats locals. Els comensals coincideixen a destacar l’exquisida qualitat de la cuina catalana i també les alternatives per a vegetarians.
Cal Rei té una puntuació global de 8,35 a Gastroranking i destaquen una relació qualitat-preu és molt bona: els preus són raonables i accepten pagaments amb targeta. Per assegurar-se una taula, és recomanable fer reserva prèvia, ja que és un establiment molt popular.
Can Cuera
Can Cuera és un restaurant de cuina mediterrània situat en un entorn privilegiat i de fàcil accés dins del parc natural del Montseny, al costat del pont de La Tordera per una banda, i per l'altre el sot de Ritronyes. A la carta hi destaquen plats tradicionals, com l’arròs de muntanya a la catalana, els caragols, la butifarra amb panses, el bonítol i l’allioli.
La brasa es de llenya d'alsina i s'hi escaliven pebrots, esbarginies cebes i escarxofes. Les carns de xai, vedella i porc són de la comarca i els conills i pollastres de pagès. L'establiment té una puntuació de 8,11 a Gastroranking amb una bona relació qualitat-preu.
Es tracta d'un establiment amb molta història que als anys trenta del segle passat era un magatzem de granes i pinsos pel bestiar i que disposava d'una petita botiga de queviures i una bodega. Als anys seixanta el magatzem es va convertir en taverna i botiga de queviures. El 1990 es va reformar i va ampliar la capacitat fins a 68 comensals. Si vols assegurar-te una taula, doncs, és recomanable reservar amb antelació.