Els quatre millors restaurants del Montseny segons l'avi Joan

L'avi Joan és un habitual de les tertúlies als bancs de la plaça de la vila de Breda, un senyor de 88 anys que ha recorregut tota la vida les carreteres del Baix Montseny, per plaer i per negocis. Desprès de molts anys de rodatge, se'l coneix per ser un "llepafils" o un "bon gurmet", segons a qui es pregunti, i també, per ser un gran amant dels restaurants de la nostra comarca, que compta una àmplia oferta cultural i gastronòmica.
Al llarg de l'any, els amants de la cuina tradicional i la carn a la brasa, com l'Avi Joan, poden degustar el producte local en els múltiples restaurants del Montseny que destaquen per la dedicació i la cura en l'elaboració dels plats. A NacióBaixMontseny li hem preguntat pels seus preferits i n'hem fet un recull a continuació.
Can Puig
Can Puig és un restaurant situat en un mas entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies, per aquells que no coneixen l'indret, per arribar-hi, és recomanable utilitzar el navegador del cotxe. Està situat en un entorn natural privilegiat i compta amb una terrassa que, els estius, ofereix música en viu. De la carta, l'avi Joan recomana els cargols a la vinagreta i l'allioli, que és sempre casolà.
Can Puig és un establiment que s'abandera de la cuina tradicional, els bolets, les verdures de temporada de l’hort i la carn de Girona. Més enllà d'això, fa setanta-cinc anys, l'edifici on es troba era una botigueta del barri, on el senyor Josep feia de barber i la iaia Maria cuinava per la gent. Per les festes, expliquen, organitzaven un ball on hi assistia gent de les masies i viles del voltant i posaven música amb un piano de manubri. Amb els anys es va anar ampliant el local i la carta, i la gent que estiuejava per la zona o anava a buscar bolets hi anaven a menjar.
Entre els plats més destacats, hi ha l'ànec amb sabateres, la galta de vedella amb rossinyols i els peus de porc amb gambes. Pel que fa als cargols, però, en Joan també destaca un altre establiment de la zona, la Fonda Santa Anna de Breda, on els cargols a la llauna són "exquisits".
Els Cortals
El restaurant Els Cortals, en terme municipal de Sant Hilari, es dedica a l'ofici de la bona cuina des de l’any 1979 i és un dels llocs històrics per als esmorzars de forquilla, que atreuen gurmets de tota la comarca i molts grups de motoristes, que hi fan parada abans de continuar la ruta. Malgrat els nous temps, conserven l’esperit de la cuina catalana i això és, precisament, el que li agrada a en Joan.
Dels plats, que solen ser abundants, sempre recomana la carn a la brasa. Malgrat tot, quan és l'època, també és un bon indret per fer-hi una calçotada i per degustar postres casolanes i productes quilòmetre zero. Els dijous i els divendres també hi ofereixen l'arròs de la casa.
El restaurant Els Cortals està situat al pla de les Arenes, a pocs quilòmetres del poble, prop d’Espinelves i amb molt bon accés des de l’Eix Transversal. És un indret tranquil envoltat de natura, animals i espais de joc. L'establiment també és una bona opció pels que viatgen amb colla, disposa d'un menjador espaiós que el fa ideal per a grups i famílies amb nens.
Can Parrufu
Can Parrufu, situat a Hostalric també és un altre restaurant històric de la comarca. La fundació, data del 1933 aproximadament, quan Juan Castañé i la Lluïsa Madreny, van obrir sota casa seva el bar Sport, a peu de carretera. A la dècada dels 70, el seu fill Miquel va agafar les rendes del restaurant amb la seva dona i el 1980 el van anar ampliant fins a dia d'avui, que compta amb diversos menjadors.
Amb els anys, s'ha convertit en un referent del Montseny per les tapes, entrepans, carns a la brasa i, segons l'Avi Joan, també pels arrossos. El curiós nom de l'establiment "Parrufu", ve del nom de la casa, "Cal Parrufu", que s'ha mantingut com a mot popular generació rere generació.
La cuina de l’establiment es caracteritza per una proposta senzilla basada en la qualitat del producte, amb especial protagonisme del peix i el marisc fresc procedents de la llotja de Blanes i d’altres punts de la costa, així com carns seleccionades d’Hostalric i vedella de Girona. L’oferta es completa amb productes de temporada i proximitat, hortalisses d’hort propi, elaboracions tradicionals com cargols i plats freds i una àmplia selecció de vins i licors.
L'estanc de la Batllòria
L'Estanc, al poble de la Batllòria, és probablement el local més sol·licitat de la comarca per menjar-hi arròs i un dels predilectes de l'avi Joan. El local, al carrer Major de la localitat, està en un edifici històric i decorat amb fotografies del món del motor i una motocicleta antiga. Aquest restaurant familiar de cuina catalana és conegut arreu de la comarca pel seu arròs, que serveixen cada dimecres.
Aquest restaurant no admet reserves prèvies i cal anar-hi amb antelació si es vol aconseguir taula. Tant és així que, moltes vegades, a la porta s'hi formen cues de comensals abans de les 13 hores, el moment en què comença el primer torn de menús. L'arròs de l'estanc es caracteritza per ser lleugerament caldós i per una textura òptima. El suquet combina gambes, carn, sèpia i pèsols.
El dimecres l'arròs és sempre al menú, que combina una gran varietat de plats de cuina catalana com l'albergínia farcida, les patates d'Olot i guisats casolans. A més, també inclou carns i peixos de segon plat i unes postres exquisides amb molts pastissos per escollir. Amb tot, el preu és molt raonable i cada dia s'hi apropen a fer el dinar els treballadors de les fàbriques de la zona i molts jubilats dels pobles del voltant.