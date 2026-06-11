La família Serradesanferm dona un fons «de gran valor» a l'arxiu de Sant Hilari

La família Serradesanferm Fàbregas ha donat un fons documental "d’un valor excepcional" a l’Arxiu Municipal de Sant Hilari Sacalm. Aquesta aportació contribuirà a preservar i difondre el llegat d’un dels historiadors que han tingut més impacte en la divulgació del passat hilarienc. Es tracta d'Àngel Serradesanferm Valls (1949-2025), que va dedicar bona part de la seva vida a la recerca, la preservació i la divulgació del patrimoni de municipi. En l’acte de signatura amb l'Ajuntament, aquest mes de juny, hi ha assistit Margarita Fàbregas, la seva esposa, i les filles Marta, Anna i Núria.
Serradesanferm, llicenciat en Geografia, va exercir com a professor i director del Col·legi Sant Josep i, paral·lelament, va desenvolupar una intensa activitat cultural i de recerca que el va convertir en una figura de referència de la història local. També va formar part del Consell Assessor del Tricentenari de la commemoració del 1714. Durant molts anys, també va coordinar el programa de la Festa Major i va convertir-lo en un recull de gran valor documental amb nombrosos treballs sobre esdeveniments i personatges hilariencs.
Alhora, hi va impulsar una secció dedicada a recuperar els fets que havien tingut lloc a Sant Hilari cinquanta anys enrere i, posteriorment, cent anys enrere. Entre les seves publicacions destaquen Sant Hilari Sacalm. Imatges de la primera meitat de segle (2001) i En Jaumet del flabiol (2005).
Una font "de primer ordre"
El fons Àngel Serradesanferm, incorporat a l’Arxiu Municipal, constitueix una font de consulta "de primer ordre" per a qualsevol persona interessada en Sant Hilari Sacalm i les Guilleries. En destaca una extensa hemeroteca que inclou publicacions de principis del segle XX, com L’Estiuada o Lliroia, i que arriba fins ben entrat el segle XXI. El llegat també incorpora plànols, mapes, tríptics, cartells i altres materials. A més, s’hi conserva documentació personal vinculada a la trajectòria docent i als estudis que va desenvolupar al llarg de la seva vida, tant en forma d’articles impresos com de fitxes manuscrites elaborades durant dècades de recerca.
L'Ajuntament de Sant Hilari explica que ja s’ha fet una primera fase de tractament del fons, centrada en la descripció dels documents patrimonials relacionats amb la vila. Entre els conjunts més destacats hi ha el fons de la família Borrell, del qual es conserven pergamins datats entre els segles XIII i XVII. També hi ha dues llibretes dels segles XV al XVII que contenen oracions i altres textos com els “Bons consells” de Fra Turmeda i un fragment dels Pastorets.
Tot aquest patrimoni documental ja ha estat descrit i es pot consultar a través de la plataforma Arxius en Línia. A més, els pergamins i les llibretes han estat digitalitzats per garantir-ne la conservació i facilitar-ne l’accés tant a investigadors com a la ciutadania.