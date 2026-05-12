L'app Guilla Go de Sant Hilari, ara per a tothom

L’aplicació Guilla Go de Sant Hilari Sacalm, creada per incentivar les compres al comerç local, s’obre a tota la població a partir d’aquest maig. Fins ara, la iniciativa impulsada per la regidoria de Promoció Econòmica estava adreçada exclusivament als joves d’entre 16 i 35 anys, però des d’aquesta primavera també hi podran participar la resta de veïns i veïnes del municipi.
El sistema manté el mateix funcionament que fins ara. Les persones usuàries només s’han de descarregar l’aplicació i registrar-s’hi. Cada vegada que escanegin la factura d’un establiment local adherit a Guilla Go podran acumular punts, que després es podran bescanviar per activitats i productes.
Amb l’ampliació del projecte s’han creat dues versions diferenciades de l’aplicació. La Guilla Go de color vermell continuarà destinada als joves, mentre que la Guilla Go de color daurat serà per a les persones majors de 35 anys. Tot i compartir funcionament, des del consistori s’ha volgut seguir premiant el consum entre el jovent i, per aquest motiu, els punts aconseguits a través de Guilla Go Jove tindran més valor que els dels adults.
Com a novetat, també s’ha posat en marxa una iniciativa d’apadrinament digital. Els joves que animin persones majors de 36 anys a sumar-se a la plataforma rebran 500 punts extra al seu compte de Guilla Go. Per fer-ho, només caldrà que la persona apadrinada indiqui en el moment del registre el telèfon, correu electrònic o número de targeta Guilla Go del jove que l’ha convidat.
Guilla Go va néixer el juny de 2025 amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat i fomentar que els joves compressin als establiments de Sant Hilari. Ara, amb aquesta ampliació, el municipi busca estendre els beneficis de la iniciativa a tota la ciutadania i reforçar el suport al comerç local.