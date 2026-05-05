Endesa crea una «anella elèctrica» a Sant Hilari per reforçar el servei

Endesa ha enllestit els treballs de reforma i millora de part de la xarxa elèctrica de mitja tensió de la urbanització Cal Sastre de Sant Hilari Sacalm, que dona servei a 3.850 clients del municipi. Les obres, amb una inversió de 360.000 euros, han permès integrar elèctricament la urbanització amb el nucli urbà tancant una anella elèctrica. Per fer-ho, s'ha estès una nova escomesa elèctrica subterrània de mitjana tensió a 25 kV -de 2,4 quilòmetres de longitud- que enllaça dos centres de transformació que fins ara estaven aïllats entre si.
El sistema és el que tècnicament s'anomena anella elèctrica perquè possibilita que, en cas d'incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això implica no només una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó també que en casos de treballs programats o de manteniment de la xarxa, no calgui interrompre el servei.
Aquesta nova línia, un cop ja operativa, permetrà desballestar properament el tram aeri de 960 metres que estava actiu fins ara i que alimentava la zona. Els treballs s’han completat amb la reforma tecnològica dels dos centres de transformació connectats, que s'han dotat amb sistemes de telecomandament. Es tracta d'uns dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del Centre de Control de la Companyia.
Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpida en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que és possible. L’automatització permet reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.
Els treballs s'emmarquen en el pla d'inversió de la companyia a les comarques gironines destinat a mesures de renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica, amb l’objectiu de reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i afavorir la integració progressiva de les energies renovables a les xarxes de distribució.