Sant Celoni acull més de 1.500 estudiants al Robotseny i la Montquímic 2026

Aquest dissabte 30 de maig, el parc de la Rectoria Vella de Sant Celoni es convertirà en punt neuràlgic per a dues activitats educatives i científiques al Baix Montseny: Robotseny, una prova de robòtica amb esperit competitiu, i Montquímic, la fira de ciències de 2026. Participaran més de 1.500 estudiants, procedents de 24 escoles representatives de tretze municipis. Ajuntaments de la zona i empreses locals han implicat recursos i organització. Les activitats s'inicien a les 10 hores amb un acte inaugural, i conclouran a la una del migdia amb el lliurament de guardons i la cloenda.
Temàtica central: bosc, ciència i tecnologia
Enguany, Robotseny i Montquímic posen el bosc al centre, amb el lema "El bosc ens parla?". Aquesta proposta obliga participants a enllaçar ciència i tecnologia amb la cura, gestió i coneixement dels ecosistemes forestals. Tant els desafiaments robòtics com els projectes científics giraran a l'entorn d'aquest interrogant, amb el propòsit de fomentar la consciència sobre el valor del medi i propiciar l'aprenentatge pràctic dins de les aules.
La competició de Robotseny porta els participants a afrontar diverses proves amb aplicació real per a la gestió forestal. Les tasques inclouen: extingir un incendi, superar línies elèctriques d'alta tensió, transportar llenya, triturar, recollir residus, protegir espais i fauna especial, rescatar animals, tancar bestiar, guiar reforestacions, mantenir el sender GR-5, controlar plagues, observar des de la torre de guaita, tancar barreres, col·locar senyalització informativa i avançar per terreny complicat a causa de la meteorologia. Robotseny proposa, així, reptes alineats amb situacions habituals als boscos del territori.
Montquímic i implicació empresarial
La fira Montquímic articula la proposta educativa sobre quatre línies d’investigació: química aplicada al bosc, el bosc que respira, canvis al bosc —amb focus en cicles vitals i espècies invasores— i el bosc com a economia activa, abordant temes de gestió forestal i antropologia. S’hi impulsen metodologies experimentals per a l’aprenentatge de la química i la tecnologia, amb la intenció d’incentivar futures vocacions científiques i motivar l’interès per itineraris formatius dins de la Química. La jornada vol establir col·laboracions entre escoles i empreses del territori que aporten suport financer i participen activament en l'organització.
Aquesta edició compta amb el suport explícit de l’Ajuntament de Sant Celoni, que ha promogut que empreses actuïn com a membres del jurat per les dues activitats. Entre les empreses implicades es troben Altervac S.A., Arkema Química S.A., Fundació Hospital Sant Celoni, Givaudan Ibérica S.A., LAB Circuits S.A., Laboratoris Feltor, Lovato electricRenolit Ibérica S.A. i Salicrú.
Els ajuntaments de Breda, Cànoves i Samalús, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, així com el Servei Educatiu del Vallès Oriental III, el Pla Educatiu 360° Sant Celoni, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, també han donat suport a la doble proposta.