El bisbe de Girona visita Breda: tot el que has de saber

Breda rebrà el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà el pròxim diumenge 3 de maig amb motiu d’una trobada diocesana de turisme al Monestir de Sant Salvador, l’església i el Museu Municipal Josep Aragay. Una trobada diocesana de turisme és una reunió organitzada pel bisbat d’una diòcesi que reuneix delegats, rectors de santuaris i agents pastorals per coordinar l’acolliment, l’espiritualitat i la cura dels pelegrins i turistes en el patrimoni religiós.
La trobada amb el bisbe està oberta a tota la ciutadania, que pot participar a les activitats programades. L’arribada de Fra Octavi serà a les 17 hores al Museu Municipal Josep Aragay on el director, Xavier Castanyer, s’ocuparà de fer-hi una visita guiada per resseguir l’obra i trajectòria de l’artista noucentista bredenc.
Tot seguit, a les 17:30 hores, l’historiador Jordi Goñi oferirà una visita explicada a l’antic monestir de Sant Salvador. A les 18:30 hores tindrà lloc un "moment musical" a càrrec del duet líric Empordà. A les 19 hores, es farà una pregària i fra Octavi Vilà farà un discurs a l’església. Finament, el comiat serà al claustre del monestir amb un piscolabis.
Aquesta activitat està organitzada per la Delegació de la Pastoral de Turisme, que té com a objectiu oferir una visió cristiana i missionera del turisme, formar agents especialitzats i adequar l’atenció religiosa a la llengua i cultura dels visitants. Això inclou reforçar el personal a les parròquies, acollir els turistes amb materials institucionals, gestionar el patrimoni mitjançant voluntaris i cooperar amb institucions locals i altres confessions.