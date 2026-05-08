Un pòdcast de Cardedeu, entre els 10 millors en català

Un pòdcast de Radiotelevisió Cardedeu ha rebut el reconeixement dels Premis Sonor que, aquest dijous, han premiat 10 pòdcasts escollits d’entre més de 200 candidatures d’arreu dels Països Catalans en una gala que ha celebrat el talent sonor en català a l’Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou. A més, també s'ha atorgat el premi a la millor podcàster i el premi del públic. La producció de Cardedeu, "48 hores" ha rebut la distinció per al millor pòdcast d’innovació. Aquests guardons, que celebren el cinquè aniversari, estan impulsats per La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio, la Xarxa Audiovisual Local i IB3.
El pòdcast "48 hores" és una ficció sonora interactiva de Ràdio Televisió de Cardedeu que converteix l’oient en el protagonista d’un thriller amb compte enrere. Maria L. Rovira, directora de RTV Cardedeu, explica a l'ACN que "48 hores" és un podcast de ficció amb una part d'innovació perquè "la història no estava escrita", sinó que quan s'acabava cada capítol es donaven dues opcions i el públic podia votar durant dos dies i "segons el què votés la història anava cap una banda o cap a l'altra".
Recorda que van fer una presentació al cinema de Cardedeu on la protagonista de la història té durant tota la història els ulls embenats per un segrestador. "La gent que entrava al cinema es trobava l'actriu que ho interpretava, Júlia Genís, a l'escenari amb els ulls embenats i es van repartir benes perquè la gent pogués seure" i fer una escolta conjunta. El jurat, a "48 hores", hi ha vist un plantejament interactiu original i arriscat, embolcallat amb un so immersiu de qualitat, que converteix l’audiència en cocreadora. "El disseny sonor immersiu i binaural situa l’audiència dins l’acció i reforça la tensió narrativa", asseguren des de l'organització dels premis.
Entre els altres guardonats, Carla Rubio s’ha endut el Premi Sonor al millor podcàster, "Les desaparicions", el de millor producció, "Guarres!", el premi del públic, "No pengis", el Premi Sonor al millor pòdcast de ficció, i "En defensa de Companys", el Premi Sonor al millor pòdcast de narrativa no-ficció.
El cinquè aniversari dels Premis Sonor
En el seu discurs de benvinguda a la gala, l’editor de La Mira, Joan Camp, ha fet valdre els canvis exponencials que ha viscut el sector de l’àudio en català durant els cinc anys de certamen. “Hem marcat un barem i hem establert un nivell de qualitat i de referència amb la seixantena de pòdcasts que hem premiat al llarg de les cinc edicions dels Premis Sonor”, ha afirmat Camp. En aquest sentit, l’editor de "La Mira" s’ha mostrat satisfet perquè, a més, “els guardons han permès teixir aliances a través de la llengua amb diferents institucions, entitats i projectes que treballen a favor del català des de tots els racons dels Països Catalans”.
El jurat dels Premis Sonor 2026 ha estat format per Toni Sellas, professor i coordinador del grau de Periodisme a la Universitat de Vic; Albert Murillo, presentador de Generació Digital i de l’equip de pòdcast de Catalunya Ràdio; Joana Vallès, directora de continguts de La Xarxa; Patrick Urbano, creatiu de nous formats a The Mediapro Studio; David de Montserrat, cap d’Audiovisuals de La Mira, i Clara Narvión, codirectora de Ràdio Primavera Sound.
Com han destacat els organitzadors, cinc edicions després, els Premis Sonor continuen reconeixent el talent i la creativitat del país en el sector del pòdcast i visibilitzant algunes de les millors propostes de l’any, tant consolidades com emergents. "L’objectiu del certamen ha estat, i segueix sent, distingir exclusivament pòdcasts en català i, així, fomentar el patrimoni sonor en català".