Expulsen de Sant Hilari un delinqüent multireincident estranger

La policia nacional espanyola ha materialitzat l'expulsió d'un delinqüent multireincident de Sant Hilari Sacalm amb un llarg historial delictiu. Segons ha informat la Policia Local de la vila, li constaven "múltiples antecedents i moltes detencions". Aquesta acció ha tingut lloc en el marc d'una operació en què s'han repatriat sis multireincidents més a totes les comarques gironines.
Segons informa el cos de seguretat de l'Estat en un comunicat, entre tots acumulaven més de cent antecedents policials i judicials per diferents delictes i generaven "alarma social" a les poblacions on vivien. L'operació per localitzar els multireincidents per al vol noliejat l'han dirigit agents d'estrangeria i fronteres de la policia espanyola a Girona, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Girona i Santa Coloma de Farners i les policies municipals de Banyoles i Olot. La Policia remarca el "gran desplegament d'agents i mitjans" que ha calgut per detenir, traslladar i expulsar els delinqüents en 72 hores.
Al comunicat, la el cos recorda que la tasca de repatriació d'estrangers és una competència específica i exclusiva de la policia espanyola, però que, per dur-la a terme, hi ha d'haver una "coordinació mil·limètrica" amb altres organismes, com la judicatura, fiscalia, advocacia, la delegació i la subdelegació del govern de l'Estat, la secretaria d'Estat de Seguretat, penitenciaria i els cossos consulars.
El motiu és que el trasllat dels detinguts a qui expulsaran ha de garantir els seus drets i seguir els protocols d'actuació. El temps per materialitzar l'expulsió des que es va confirmar el vol noliejat ha estat de 72 hores, durant les quals han desplegat l'operació policial, en coordinació amb els altres cossos, per localitzar els multireincidents. El cos policial de l'Estat recorda que la lluita contra la multireincidència continua sent un "objectiu prioritari".