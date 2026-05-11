El Museu de Solsona organitza un espectacle familiar, la presentació de Solsonianes i portes obertes

El Museu de Solsona celebrarà el Dia internacional dels museus amb un cap de setmana d’activitats culturals i familiars programades del 15 al 17 de maig, coincidint amb la Fira de Sant Isidre. La programació inclou propostes educatives, un espectacle per al públic familiar, una visita guiada i jornades de portes obertes.
Les activitats començaran divendres 15 de maig a les 19 h amb la presentació del projecte Solsonianes, una iniciativa impulsada conjuntament pel Museu de Solsona i el Centre de Recursos Pedagògics del Solsonès. El programa vol convertir el patrimoni de la comarca en una eina pedagògica perquè infants i joves el coneguin, el reinterpretin i el transmetin a les futures generacions.
L’endemà, dissabte 16 a les 11 h, el museu acollirà l’espectacle familiar Sr. Goldberg, he perdut la son!, una producció d’Espurnes Barroques. La proposta combina música de Bach, teatre d’ombres i narrativa poètica per explicar la història d’una nena que inicia un viatge oníric per recuperar la son, acompanyada de la seva àvia. L’espectacle, creat per la companyia El Gecko con botas, reflexiona sobre el món dels somnis en la infància i la vellesa. Un trio de músics interpretaran fragments de les Variacions Goldberg.
Després de la representació, s’organitzarà un taller de retallables i figures perquè petits i grans puguin experimentar amb el món dels titelles. Les entrades tenen un preu de 10 euros anticipades i 13 euros a taquilla i es poden adquirir al web d’Espurnes Barroques: Espurnes Barroques
També dissabte a les 11 h, hi haurà una visita guiada gratuïta a la col·lecció permanent del Museu de Solsona.
A més, el Museu farà jornada de portes obertes els dies 16 i 17 de maig. L’equipament es podrà visitar en l’horari habitual de cap de setmana: dissabte d’11 a 18.30 h i diumenge d’11 a 14 h.