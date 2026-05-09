Joma presenta a Solsona l'exposició «Degoteig mediterrani»

La instal·lació “Degoteig mediterrani”, de l’artista Joma, és una escultura sonora que pren la forma d’un conjunt d’aixetes disposades al voltant d’un gibrell, acompanyada d’un àudio immersiu que sona en un bucle de 30 minuts. L’obra, que es pot visitar al Celler de Ca l'Aguilar del 15 al 17 de maig, proposa una imatge poètica i suggeridora que convida l’espectador a una experiència sensorial per reflexionar al voltant del Mediterrani i la seva cultura.
El projecte és el resultat d’un procés participatiu desenvolupat al taller de l'artista al carrer de les Llices en què han pres part prop de 125 persones. Se les va convidar a expressar paraules associades al concepte de "Mediterrani" en tots els seus àmbits —culturals, històrics, geogràfics, científics i emocionals—, aportacions que han estat enregistrades amb la veu dels participants. El conjunt forma un mosaic sonor d’un miler de paraules que construeixen una visió àmplia, diversa i subjectiva del que aquesta mar i la cultura que s'hi associa significa per a la comunitat.
Josep Maria Rius "Joma" és un artista plàstic barceloní vinculat al Solsonès conegut pel seu treball com a dibuixant d’opinió, il·lustrador i creador de llibres d’artista. La seva obra explora la relació entre pensament i imatge, sovint a través de projectes col·lectius i instal·lacions que combinen llenguatge, so i reflexió sobre la condició humana.
La seva darrera mostra a Solsona, que té la col·laboració de l'Ajuntament, es podrà visitar el divendres 15 de maig de 17.30 a 20 h, dissabte 16 de 10 a 12.30 h i diumenge 17 de 17.30 a 20 h.