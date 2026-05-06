Marc Vilà Riba i Lacetània Teatre estrenen «Sopar de Nadal»

Mes de maig teatral a Solsona amb l’estrena de Sopar de Nadal, una producció conjunta de Lacetània Teatre i Vilà Produccions. L’obra, escrita i dirigida per Marc Vilà, proposa una mirada fresca i irònica a una de les nits més emblemàtiques de l’any.
La producció compta amb un repartiment coral que dona vida a una família que es reuneix per celebrar el tradicional sopar de Nadal. A través dels seus personatges, l’espectacle posa sobre la taula situacions quotidianes, tensions familiars i moments d’humor que connecten amb l’espectador. Sopar de Nadal és, a més, una comèdia pensada per gaudir amb tota la família, on grans i petits poden riure plegats de situacions ben properes de la vida a Solsona.
Sopar de Nadal se situa en “la nit de Nadal, la segona nit amb més màgia de l’any”, un moment en què una família es retroba al voltant de la taula per compartir molt més que un àpat. Secrets, retrets i emocions acumulades afloren al llarg de la vetllada, en una història que combina comèdia i realitat amb un ritme àgil i proper.
Les funcions es podran veure durant el mes de maig en diferents marcs destacats del calendari local. Les dues primeres representacions tindran lloc en el context de la Fira de Sant Isidre, els dies 16 i 17 de maig, mentre que les dues darreres coincidint amb la Setmana de la Gent Gran, els dies 30 i 31 de maig, funcions igualment obertes al públic general. L’espectacle té una durada aproximada d’una hora i quart.
Sopar de Nadal aposta per un teatre de proximitat, amb històries reconeixibles i un llenguatge escènic accessible per a tots els públics. Riureu, us hi veureu reflectits i, sobretot, donareu gràcies que aquest sopar no és el vostre!
A la primera funció es sortejaran entre els espectadors dos tiquets per a l’estand de les botifarres de la fira.