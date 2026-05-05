El teatre musical fa parada a Ogern amb tres funcions de «Tocats pel temps»

L’obra de teatre musical Tocats pel temps torna a l’escenari un any després de la seva estrena. Aquesta producció de creació pròpia, representada per joves d’Oliana, Peramola i Bassella, posa sobre la taula l’evolució dels pobles rurals al Pirineu. Després de l’èxit assolit fa un any, aquest mes de maig arriben noves funcions a Ogern per fer emocionar el públic amb un equip artístic renovat.
Les representacions seran els dies següents: el diumenge 10 de maig, a les 17.00h; el divendres 15 de maig, a les 22.00h; i el diumenge 17 de maig, a les 17.00h. Totes les funcions tindran lloc al local social Agrupament Baixa Ribera Salada, a Ogern. Les entrades estan disponibles online a través del QR del cartell, el següent enllaç: www.ja.cat/tocatspeltemps i físicament a la llibreria La Pelli d’Oliana i a l’Ajuntament de Bassella.
La composició musical i el guió, creació original d’Èric Bach Marquès i Judit Pujol Odén, confronten estils de vida entre diferents generacions. Contextualitzat entre la dècada dels 60 i l’actualitat, l’obra parla del despoblament, de la vida al camp i de l’evolució de la societat. Els personatges, a partir de la seva quotidianitat, posen de manifest canvis socials, geogràfics i tecnològics.
L’objectiu de l’obra, més enllà de la seva funció lúdica, és enfortir la cultura del Pirineu, i també apropar la història i el patrimoni local al públic. En aquest sentit, la representació parla d’escoles rurals, de Trementinaires, de creences, de gastronomia i, fins i tot, ens mostra el Ball Pla d’Alinyà.
El guió també ha estat redactat amb ús de llenguatge local, propi de la zona, i adequat a l’època a què pertanyen els personatges de l’obra.
Argument
Durant una excursió per la muntanya, una jove parella descobreix una antiga masia abandonada. A l’interior, hi troben un maletí misteriós que els obrirà les portes a un nou món i els transportarà als passat, per endinsar-se en la realitat històrica del món rural d’ara fa seixanta anys. Mitjançat diversos personatges i una narració conduïda per la música, el públic podrà veure reflectida –d’una manera completament transversal– la vida al camp, tant d’ahir, com d’avui.
Projecte Vancouver
La creació de l’obra va començar fa un dos anys a través del col·lectiu ‘Projecte Vancouver’. El grup, que ha implicat una trentena de joves, ha volgut presentar un resultat professional sobre l’escenari. Per aquest motiu, s’ha buscat la complicitat de moltes persones i entitats, expertes en àmbits tan diversos com l’escriptura, la música, la caracterització, l’escenografia o la coreografia.
Tocats pel temps compta amb la col·laboració de l’Associació Festiva i Cultural de Tragó, l’Associació Cultural Centre Olianès, l’Agrupament Baixa Ribera Salada, i el Ferrer de Bassella.