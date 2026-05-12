Manifest dels treballadors i treballadores de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona

Arran del menyspreu i la falta de paraula per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, els treballadors i treballadores de l’Institut Francesc Ribalta (Professorat, PAS i PAE) ens vam constituir en assemblea el passat 7 d’abril.
L’objectiu és organitzar-nos com a col·lectiu professional per mostrar el nostre rebuig al conegut Pacte de la vergonya amb els sindicats de la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO). Així com també, denunciar l’enrocament i la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació i defensar-nos de l’ofensiva de desprestigi que duu a terme el Govern a través dels mitjans afins.
Com a Assemblea de docents de l'Institut Francesc Ribalta el nostre objectiu és aconseguir unes condicions laborals dignes per tal de donar als nostres alumnes una educació de qualitat real. Per tal de poder defensar-nos, exercirem el nostre dret a vaga durant els mesos de maig i juny amb l’objectiu de donar un cop a sobre la taula davant la falta d’atenció del Departament d’Educació cap al seus treballadors. En el període de vagues mostrarem el nostre descontent amb mesures i actuacions tant al centre educatiu com a la població reivindicant que volem una negociació real per aconseguir més recursos, reduir ràtios (en el nostre institut tenim més d’una línia que supera els 30 alumnes per aula), una millor atenció per a la diversitat, menys burocràcia i un sou just i digne. En definitiva, tornar al lloc que es mereix l’educació pública d’aquest país.
Des de l’Assemblea, per tal de pressionar el Departament perquè ens escolti i s'assegui a fer una negociació real, també ens hem adherit al manifest ATUREM LES SORTIDES EDUCATIVES, de la qual també en formen part altres centres públics del Solsonès com les escoles d’El Vinyet i de Setelsis a Solsona, la ZER del Solsonès i l’Escola Sant Gil de Torà, entre d’altres 963 centres de tot Catalunya. El que posem de manifest és la negació a realitzar sortides, ja que suposen una responsabilitat civil que ens deixa desemparats davant la llei amb qualsevol contratemps que pugui sorgir. A més, moltes d’aquestes sortides es duen a terme fora del nostre horari laboral, no són remunerades i, algunes, suposen pernoctació.
Addicionalment, reivindiquem la creació de nous espais al centre per poder treballar en unes condicions més dignes per tal de facilitar l’alumnat l’atenció i la qualitat que es mereix qualsevol persona.
Aquestes accions no neixen de la confrontació, sinó del compromís ferm i la responsabilitat cap als nostres alumnes i les seves famílies. Mobilitzar-nos avui és l’única via per garantir una educació pública que sigui, de debò, el pilar d’equitat, d’inclusió i de qualitat que tothom mereix: perquè defensar l’escola pública no és només una reivindicació, és protegir el futur de totes i tots.
ASSEMBLEA DE TREBALLADORS INS FRANCESC RIBALTA