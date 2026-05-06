06 de maig de 2026

Societat

Campanya de donació de sang a l’Institut Francesc Ribalta: una oportunitat per salvar vides

El proper dimarts 12 de maig, de 16.00 a 19.30 h, l’Àgora de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona acollirà la Campanya de donació de sang oberta a tota la ciutadania

Publicat el 06 de maig de 2026 a les 21:00
Actualitzat el 06 de maig de 2026 a les 21:01

Aquesta iniciativa solidària té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la importància de donar sang i incrementar les reserves, imprescindibles per al funcionament del sistema sanitari.

La campanya compta amb la implicació activa de l’alumnat de la matèria de Biomedicina de 1r de Batxillerat del centre. Recentment, aquest alumnat va assistir a una xerrada de la Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits, en què van poder aprofundir en el valor vital de les donacions i entendre com un sol gest pot contribuir a salvar fins a tres vides. A partir d’aquesta formació, els mateixos alumnes han estat encarregats de dissenyar i difondre la campanya entre la comunitat educativa i el seu entorn.

Donar sang és un acte senzill, segur i ràpid que resulta essencial per atendre pacients en intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, accidents i altres situacions d’emergència. Les reserves de sang depenen exclusivament de la solidaritat de les persones donants.

Per facilitar la participació, les persones interessades poden reservar hora prèviament per fer la donació, garantint una millor organització de la jornada.

Amb aquesta iniciativa, l’Institut Francesc Ribalta fa una crida a la solidaritat i anima a tota la ciutadania a sumar-se a una acció que pot marcar la diferència. Donar sang és donar vida.

