Assagen un mètode innovador perquè els prematurs extrems rebin sang de cordó umbilical

Els nadons prematurs extrems, els que neixen abans de les 28 setmanes d’embaràs, necessiten sovint transfusions per anèmia i reben la sang de donants adults. L’Hospital Clínic de Barcelona i el Banc de Sang i Teixits (BST) han impulsat un assaig per demostrar que la sang de cordó umbilical redueix el risc de les complicacions relacionades amb la prematuritat i pal·lia els efectes secundaris associats a la transfusió d’adults.
Es tracta d'un estudi innovador, el segon al món, que s’ha realitzat entre el 2023 i el 2025 amb 41 nadons. Paral·lelament, el BST fa una crida a la donació de sang de cordó davant la caiguda dels darrers anys, amb unes 1.200 donacions el 2025 a Catalunya, mentre que fa una dècada se situaven en unes 5.000 anuals.
Un estudi a Itàlia publicat el 2025 va demostrar els beneficis de la sang de cordó umbilical per a prematurs extrems que necessiten una transfusió. És un nou ús terapèutic de la sang del cordó, una font de cèl·lules mare amb importants aplicacions en recerca i en medicina, com trasplantaments en pacients amb leucèmia. Per validar la viabilitat d’aquest tipus de transfusions a Catalunya, l’Hospital Clínic, a la seu de Maternitat, i el Banc de Sang van endegar un assaig clínic, els resultats del qual es van presentar al Congrés de Societats Europees de Neonatologia i s’han donat a conèixer aquest dijous en una roda de premsa.
“Hem demostrat que el circuit és factible i segur a Catalunya. I molt important: conservem el perfil sanguini d'aquests nadons, ja que es manté semblant al dels prematurs que no requereixen una transfusió”, ha assenyalat el doctor Miquel Alsina, adjunt del Servei de Neonatologia de l'Hospital Clínic Barcelona i impulsor de l'estudi.
L’assaig mostra que la sang del cordó umbilical és probablement una alternativa més protectora per als nadons que han nascut abans de les 28 setmanes de gestació i amb immaduresa en molts òrgans, ja que és fisiològicament més compatible amb els petits receptors que la sang d’adults i pot ajudar a pal·liar les complicacions associades a la prematuritat com la retinopatia, la brancodisplàsia pulmonar o l’enterocolitis necrosant.
La sang de cordó umbilical conté un tipus d'hemoglobina anomenada hemoglobina fetal (HbF) que pot ser beneficiosa per als nadons prematurs, ja que evita el dany per sobreexposició a l'oxigen que provoca l'hemoglobina de l'adult en aquests infants. Els resultats de l'estudi previ a Itàlia confirmen que els nivells d'HbF més elevats podrien protegir contra l'excés d'oxigenació dels teixits vulnerables com la retina dels bebès prematurs.
Després de la fase I de l’assaig clínic, el següent pas previst és un estudi multicèntric amb diverses maternitats de Barcelona i amb molts més pacients, que s’iniciarà a partir del 2026 i que està pendent de finançament.
Si aquestes transfusions acaben tenint l’evidència dels estudis científics podrien acabar sent la pràctica estàndard, en lloc de recórrer a donants adults. Per als impulsors de l’estudi, la principal complicació rau en la logística de disposar d’un abastiment continu amb coordinació en l'àmbit clínic.
Descens de la natalitat i preservació en bancs privats
El director del Banc de Cordó del BST, Jesús Fernández, ha fet una crida a les donacions de sang de cordó umbilical, sobretot davant la davallada dels últims anys, que ha atribuït a diversos factors, com el descens de la natalitat. També, la pandèmia de la covid; el desconeixement de la donació de cordó entre la població i una manca d'informació a les embarassades sobre la seguretat d’aquesta pràctica.
Fernández ha reconegut que una altra causa darrere aquesta baixada de les donacions és la possibilitat de conservar en bancs privats el cordó umbilical del bebè per si en el futur el necessités i el pogués fer servir davant eventuals malalties. Ara bé, ha afirmat que les societats científiques no en recomanen aquest ús “principalment perquè la probabilitat que una persona pugui necessitar la seva donació és pràcticament nul·la”. “És una pràctica que no està avalada per les societats científiques i el Banc de Sang es basa en l'evidència”, ha recalcat.
Una mare pot ser donant de la sang del cordó si ha tingut un embaràs i un part sense complicacions i no té antecedents de malalties que es puguin transmetre a través de la donació i ho ha d’indicar en el pla de part. La sang que es recull en la donació és la que queda en els vasos del cordó umbilical i la placenta. En tots els casos es fa després del naixement del nadó i de la secció del cordó umbilical i no comporta cap risc per a la mare ni per a la criatura, recalquen des del Clínic. La donació és anònima i altruista.
79 dies a l'UCI
Sílvia Buenestado i Elisabet Rotela són mares de l’Eira, que va néixer després de 25 setmanes de gestació per una cesària d’urgència. Aquesta nena que ara té 17 mesos va haver d’estar ingressada 79 dies a l’UCI neonatal i va rebre la transfusió de sang de cordó umbilical. “Se’ns va parar el món. La imatge idíl·lica del naixement i la il·lusió es van esborrar i ho vam enfrontar amb por i incertesa”, han recordat.
Buenestado i Rotela han agraït profundament el gest d’una mare que no coneixen, però que va ser la donant de la sang de cordó que va rebre l’Eira, així com l'atenció dels professionals sanitaris que les van acompanyar. Aquestes mares han celebrat que la filla és ara “molt gran”, està “molt bé” i creix “imparable”.