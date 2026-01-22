Una papallona del Montseny en perill de desaparèixer

La papallona que es troba en terres montsenyenques anomenada brocat variable, Euphydryas aurinia, es troba en fase de regressió, així ho apunta un informe del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquesta papallona, que es troba també en altres indrets dels Països Catalans és l’única papallona diürna del parc natural del Montseny que figura a la Directiva d’Hàbitats.
L’Euphydryas aurinia és una papallona mediterrània de mida mitjana, fàcilment reconeixible pels seus colors vius i el dibuix delicat de les ales. Presenta tonalitats vermelloses i carbassa amb franges grogues i negres, però el tret més distintiu és el revers de les ales posteriors, decorat amb taques blanques, punts grocs i línies negres que formen un autèntic encaix. Viu sobretot en ambients mediterranis com alzinars, màquies i garrigues, on depèn del lligabosc, la planta sobre la qual pon els ous i on les erugues passen l’hivern.
El passat 2025 la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona van encarregar aquest estudi al Museu de Ciències Naturals de Granollers per conèixer la situació actual d’aquesta papallona al parc natural i al seu entorn immediat. Per a dur a terme aquest treball, s’ha revisat el material històric de col·leccions entomològiques, dades no publicades de l’equip del Catalan Butterfly Monitoring Scheme, un projecte científic per al seguiment de poblacions de papallones mitjançant la ciència ciutadana.
Alhora, s'han fet servir dades extretes del portal de ciència ciutadana Ornitho.cat i s’han prospectat activament les localitats del Montseny i el seu entorn on es coneixia que l’espècie mantenia poblacions antigament. Tota aquesta informació, segons han avançat, revela un declivi alarmant de les poblacions a la zona d’estudi, concentrat sobretot durant la darrera dècada. De tota manera, els impulsors de l'estudi adverteixen que encara que no es pot quantificar amb precisió aquesta davallada, però els primers càlculs indiquen que els exemplars d’aquesta espècie s’haurien reduït almenys a una cinquena part dels que hi havia a començaments d’aquest segle.
D'acord amb les dades de l'estudi, les poblacions estables d'aquesta papallona només apareixen al sector nord-occidental del parc natural. D'altra banda, el brocat variable sembla haver desaparegut completament de tot el sector meridional, apareixia ben distribuït fins fa un parell de dècades. La tendència negativa que mostren els registres coincideix amb la situació de l'espècie al conjunt de Catalunya i, més enllà, a la resta del continent europeu.
Les causes de la davallada
El descens d’aquesta espècie al Montseny sembla explicar-se per la combinació de dos factors. D’una banda, l’abandonament de les activitats tradicionals ha fet que molts espais oberts, com antics camps de conreu o clarianes del bosc, s’hagin anat tancant i deixin de ser adequats per a l’espècie. De l’altra, el canvi climàtic hi juga un paper molt important, amb hiverns cada vegada més càlids i períodes de sequera extrema que en dificulten la supervivència. L’estudi acaba proposant diverses mesures de gestió que podrien ajudar a reduir almenys una d’aquestes amenaces i, així, millorar les possibilitats que l’espècie pugui mantenir-se al Montseny en el futur.