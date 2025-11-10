Troben una tortuga catalana d'espècie amenaçada a prop de Llinars

Roger Vila, investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) i veí de Cardedeu, ha documentat una espècie de tortuga amenaçada a la zona del Pla del Morató, un espai situat costat de la riera d’Alfou i que és un connector biològic entre el Montseny i el Montnegre. Es tracta d'una tortuga de rierol, un tipus de tortuga catalogada com a vulnerable i autòctona de Catalunya.
La tortuga de rierol ibero-magrebina (Mauremys leprosa) és una de les poques tortugues d’aigua que encara viuen de manera natural a la península Ibèrica. Es passa la major part del temps dins l’aigua, on caça petits animals i s’alimenta també de plantes aquàtiques. Només surt a les roques o a la vora del riu per escalfar-se al sol, un gest imprescindible per regular la seva temperatura.
Malgrat la seva aparent discreció, es tracta d’una espècie amb una llarga història al nostre territori, però avui es troba en una situació preocupant. La pèrdua de zones humides a causa de la contaminació, la sequera o l’alteració dels rius n'ha reduït molt l'espai vital. A tot això s’hi suma la competència d’espècies exòtiques, com la popular tortuga de Florida, que sovint la gent allibera de manera irresponsable.
Un espai en perill
Els col·lectius ecologistes han plantejat, darrerament, la seva preocupació davant la requalificació a “urbanitzable” dels terrenys del Pla del Morató que preveu el nou POUM que l’Ajuntament de Llinars està en tràmits d’aprovació. Els plans de l’equip de govern inclouen que 15 hectàrees de terrenys forestals i agrícoles passin a sòl urbanitzable, en virtut d’un acord al qual ha arribat el consistori amb els propietaris dels terrenys.
El col·lectiu Cardedeu Vital, que ha fet públiques les imatges de la tortuga, ha recordat la importància de mantenir i preservar aquesta espècie vulnerable i " les més de 1.400 espècies" que ja han sigut recollides a la plataforma científica INaturalist, que comparteix les dades amb repositoris de dades científiques com el Global Biodiversity Information Facility per ajudar els científics a trobar i utilitzar les dades de l'entorn. "Troballes com aquesta fan cada vegada més evident la necessitat de preservar aquest espai envers el projecte d'urbanització, i en cas que es faci un passeig fluvial a Llinars, que compleixi amb els màxims estàndards de preservació mediambiental", han expressat des de Cardedeu Vital.