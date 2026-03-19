35 empreses del Bages reben el distintiu de turisme sostenible i 58 el de punts d'informació acreditats

L'Auditori Valentí Fuster de Cardona ha acollit la Jornada del Sector Turístic del Bages 2026, on s'han lliurat distintius de sostenibilitat a 35 empreses i credencials de Punt d'Informació Turística a 58 agents del territori.
Cardona acull la trobada anual del sector turístic del Bages
L'Auditori Valentí Fuster de Cardona ha estat l'escenari de la Jornada del Sector Turístic del Bages 2026, la trobada anual dels agents turístics de la comarca. L'acte, organitzat per Bages Turisme amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha reunit una seixantena de professionals dels àmbits públic i privat.
La jornada ha servit per fer balanç de l'activitat turística i per presentar el Pla d'Acció 2026, un document que marca les línies per impulsar un model de turisme sostenible al territori.
Reconeixement a la sostenibilitat i a la informació turística
Durant l'acte s'han lliurat els distintius Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona a 35 empreses i entitats del Bages. Aquest reconeixement posa en valor la gestió responsable en àmbits com el medi ambient, la cultura, les condicions laborals o l'equitat. Entre els guardonats per primera vegada hi ha la Biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada, Can Viranes de Gaià i l'Observatori Astronòmic de Castelltallat.
En el mateix acte, 58 agents han rebut la credencial com a Punt d'Informació Turística. Aquest programa permet que establiments amb contacte habitual amb visitants rebin formació i assessorament per oferir informació de qualitat. Entre les noves incorporacions hi ha Cal Poldo de Castellbell i el Vilar, Can Viranes de Gaià, el Centre de Visitants del Geoparc de Sallent i el Restaurant Punt Zero Cardona.
Suport institucional i projectes en marxa
La Diputació de Barcelona col·labora en el desenvolupament turístic del Bages a través de diversos projectes i iniciatives. Entre aquests hi ha programes vinculats als espais naturals i al turisme sostenible, així com accions relacionades amb el Camí Ignasià i el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. També dona suport a la promoció del turisme de reunions, facilitant la participació del territori en fires i trobades professionals, així com en accions de promoció adreçades a especialistes del sector i mitjans de comunicació.
Bones dades i reptes de futur
Durant la jornada també s'han presentat les dades d'activitat turística del 2025 i les línies de treball per al 2026. Entre les prioritats hi ha la consolidació de la Ruta del Vi DO Pla de Bages i l'impuls del cicloturisme.
Pel que fa a la reputació turística, el Bages ha assolit una puntuació de 9,03 sobre 10 segons l'índex iRON en el període d'abril de 2024 a abril de 2025, amb un increment respecte a l'any anterior i per sobre de la mitjana de les comarques de Barcelona.
Els atractius turístics són l'àmbit més ben valorat, amb una puntuació de 9,33, mentre que els allotjaments han millorat fins a 8,54. Els restaurants, en canvi, es mantenen amb una valoració de 7,93.