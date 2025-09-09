09 de setembre de 2025

Els Geganters de Solsona homenatgen als balladors de l'Àliga

Emotiu acte de reconeixement a la vintena de portadors i geganters que han fet ballar l'Àliga de Solsona des de l'any 1979

Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 09:17

Des de l'agrupació de Geganters es va creure adient aquest any, que en motiu del 350 aniversari de la primera referència documentada de l'Àliga de Solsona, fer un petit reconeixement simbòlic a tots els balladors d'aquesta figura tant emblemàtica del folklore solsoní.

 

Han estat propi d'una vintena de geganters, que, des de l'any de la recuperació de l'Àliga de Solsona, el 1979, i fins a l'actualitat, l'han dansat a la Plaça, ja sigui per Corpus, Festes Majors, o en actes extraordinaris.

 

El primer dels homenatjats ha estat el Josep  Dalmau  (Rendé), autor de la coreografia del ball, i que ha adreçat unes paraules als assistents, primer d'agraïment als Geganters per aquest acte i després de records per aquella època. Dalmau ha subratllat que l'estrena del ball de l'Àliga va tenir lloc el mateix any de fundació de l'Agrupació dels Geganters, per Corpus, i amb una resposta molt positiva per part de la gent que el va veure. Dalmau també va posar en relleu la tasca dels Geganters, que tots aquests anys, "han endreçat, potenciat i dignificat la festa". Finalment, ha lloat la participació de les noies i les dones dins l'associació, agafant cada cop més els gegants i improperis, mencionant la primera balladors de l'Àliga, l'Anna Tapia, que va obrir un camí per altres noies. I record especial per al Xavier Jounou, un geganter que també va estimar el folklore solsoní i que en el cas de l'Àliga, en va solemnitzar encara més el ball en introduir el costum, durant el ball a la plaça, de fer posar dempeus les autoritats a l'entrada de l'Àliga.

 

A continuació, la junta de l'Agrupació dels Geganters ha anat lliurant els records als balladors, una figureta de l'Aliga, obra del Taller Casserres, i una làmina commemorativa amb la imatge d'aquest improperis, obra de Ramon Àngel Davins.

Llista dels reconeixements

  • Josep Dalmau 
  • Manelet Casserres
  • Xavier Jounou 
  • Ferran Moreno
  • JF Manzano
  • Aleix Albareda 
  • Pere Obiols
  • Jordi Soldevila 
  • Jordi Carrera
  • Dani Pavón
  • Pere Cuadrench 
  • Enric Mujal 
  • Albert Caelles
  • Jordi Rodri
  • Anna Tapia
  • Marc Caelles
  • Pau Reig
  • Pol Blanca
  • Tania Bonilla
  • Àlex Laguna

 

 

