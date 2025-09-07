Salutació de l'alcaldessa en l'inici de la Festa Major de Solsona

Solsonins i solsonines,
L’estrèpit de la trabucada i la tronada ens anuncia que arrenca la festa grossa a Solsona. Igual com ho faran el pregoner i els primers compassos de la Patinfanjàs d’aquí uns minuts.
Com ja sabeu, des del 2014, els trabucaires assumeixen un rol més destacat en l’inici de festa amb la trabucada que acabem de sentir, protagonitzada o dedicada a un membre de la colla. La que obre la 372a Festa Major de Solsona l’ha fet Josep Maria Canes Gibert.
Nascut en una masia de la Serra del Castellar d’Oliola, a la Noguera, un 3 de maig del 1958, seria el gran de dos germans. Ja de petit va traslladar-se al mas Ferran de Ponts, on va créixer com a pagès ajudant els pares en l’explotació familiar. Va ser en la seva joventut, que el 1977 vindria a instal·lar-se a Solsona, on es dedicaria al sector de la construcció.
Casat i pare d’una filla i veí de Sant Bernat, el Canes és un amant de la caça i la pesca, activitats que encara practica a recer de les societats locals de caçadors i pescadors. Però la seva primera flaca és cuidar l’hort, un dels seus refugis. El Josep Maria sap que treballar la terra per extreure’n fruits és creure en el demà.
Mantenir un hort és una manera d’arrelar-se al paisatge i preservar la identitat cultural que hi està lligada. I això ens porta també a parlar de l’estima del Canes per les tradicions més nostrades. D’aquí que s’afiliés a la colla de Trabucaires de Solsona fa més de 15 anys.
Va ser per l’arribada dels Reis d’Orient del 2010, de la qual guarda un record especial de la màgica baixada del Castellvell. Es vestia per primer cop com un d’aquests homes, i avui també noies, de terra i foc de casa nostra.
Els seus companys el descriuen com una persona extravertida i sempre de bon humor, amb una predisposició fidel a donar un cop de mà sempre que fa falta. És gràcies a persones com ell que cada any celebrem la festa amb tot el cerimonial i relleu que correspon.
Josep Maria, t’agraïm la teva participació en la tradició solsonina, a través dels trabucaires, element festiu patrimonial d’interès nacional. Moltes gràcies i que per molts anys en formis part.
El creixent tràfec de gent de totes les edats al centre d’aquesta petita ciutat, i l’allau de missatges que s’intercanviaran els mòbils per quedar amics, familiars i companys d’entitat ens situaran un any més dins el parèntesi festiu amb més història de Solsona. Aturem màquines, que és hora de celebrar la 372a Festa Major!
És hora de sortir al carrer, fer rotllana al voltant de la nostra imatgeria gegantera, fer pinya al voltant de la taula, ballar sardanes, gaudir de música en directe, teatre fet a casa i altres espectacles per a petits i grans, redescobrir el nostre patrimoni, enriquir-nos culturalment, compartir afició esportiva col·lectivament i fer ciutat i país.
En una festa patrimonial i portentosa com la nostra sembla que hi hagi d’haver poc marge per a la sorpresa. Però, lluny d’això, aquesta és una agenda viva amb propostes que cada any hi aporten nous al·licients. El programa d’aquest any tampoc no deixa cap escletxa per a l’ensopiment. En els actes previs, així ho han demostrat, per exemple, la Caminada popular i el Concert de vigília, amb xifres rècord de participació.
Solsona és un dels exponents del patrimoni festiu de Catalunya. Som dipositaris d’una de les festes majors més històriques, que ens identifica i ens cohesiona com a comunitat i ens projecta més enllà de la comarca. Per això, faig una crida a tota la ciutadania a sentir orgull d’aquest patrimoni, a viure’l amb intensitat i respecte, i a esdevenir ambaixadors d’aquest llegat únic. Entre totes i tots, podem garantir que la Festa Major continuï sent un referent viu i estimat, capaç de passar de generació en generació amb la mateixa força i autenticitat que ho ha fet al llarg de la història.
Aquests dies cristal·litza el resultat de la dedicació de centenars de persones i una vintena llarga d’entitats i col·lectius. Participem en tot allò que ens proposen perquè aquesta mobilització hagi valgut la pena.
Molt bona Festa Major a tothom!
Solsona, 7 de setembre de 2025