Imatges: Prop d'un centenar de participants a la XLVI Pujada Ciclista al Pi de la Torregassa

No hi ha millor manera de començar el primer dia oficial de la Festa Major de Solsona que amb la ja clàssica Pujada Ciclista al Pi de la Torregassa, que organitzen la Penya Ciclista l'Esforç i l'Ajuntament de Solsona. Així ho han cregut el prop d'un centenar de participants de totes les edats que ja sigui amb una elèctrica, de carretera o de trial, han passat un matí d'esport i natura per l'entorn més proper de Solsona.

Els participants s'han concentrat a 2/4 de 10 a la plaça del Camp. El tret de sortida l'ha donat un trabucaire al carrer del Parc (adjacent al pati de l'escola Setelsis). Després d'un esmorzar al Pi de la Torregassa, a la tornada, els participants un diploma commemoratiu al punt d'arribada, que també ha estat a la plaça del Camp.

Pujada ciclista a la Torregassa
Ramon Estany