Solsona convoca dues places per reforçar els projectes de dinamització comercial i de suport a les empreses

L’Ajuntament de Solsona ha obert dues convocatòries de processos selectius per incorporar personal temporal a l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar). Es tracta d’un lloc de tècnic/a dinamitzador/a del nucli antic, el termini de presentació de sol·licituds del qual es tanca el 5 d’octubre, i d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per al programa d’acompanyament a la innovació en gestió de persones i talent a la petita empresa, amb termini fins al 16 d’octubre.
Ambdues places són a jornada completa i de caràcter temporal: la de tècnic dinamitzador del nucli antic és per un any i la d’agent d’ocupació i desenvolupament local per a l’acompanyament de les empreses, per a tres anys. Ambdós processos selectius es tramiten mitjançant el sistema de concurs-oposició i estan condicionats a l’obtenció de la subvenció corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
La plaça de dinamitzador/a del nucli antic està vinculada al desplegament durant el 2027 de tres projectes que té en marxa l’Ajuntament de Solsona d’intervenció sobre els locals comercials i l’espai públic. En concret, la persona seleccionada treballarà en la revitalització comercial del centre històric, la mobilització de locals buits per al comerç de proximitat i un programa de suport a l’empresa i al relleu de negocis.
El perfil requerit per a aquest lloc és el d’una persona preferentment amb experiència o formació relacionada amb el comerç, la dinamització de nuclis antics i l’orientació a l’empresa i al comerç de proximitat. Es demana disposar d’un títol universitari oficial.
Persona titulada en Psicologia
Quant a la plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), es busca una persona amb títol universitari oficial, preferentment en Psicologia, per executar un programa específic de suport a les petites empreses de l’àmbit del Solsonès i Cardona en la millora de la gestió de persones i talent. Entre les actuacions previstes, hi ha la realització de diagnosis ràpides individualitzades a un mínim de 15 petites empreses i el disseny d’accions a mida en matèria de gestió de persones.
L’agent també haurà de planificar i impartir tallers i sessions de sensibilització adreçats a l’empresariat i coordinar-se amb el Servei Connectem per detectar i derivar vacants i necessitats de perfils professionals a les empreses.
Les bases, els requisits i el procediment de presentació de les sol·licituds d’aquestes ofertes es poden consultar a l’apartat d’ofertes d’ocupació del web de l’Ajuntament de Solsona.