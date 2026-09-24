La Lliga Comarcal de Futbol Sala incorpora una nova aplicació per gestionar i seguir la competició

La Lliga Comarcal de Futbol Sala fa un nou pas endavant amb la incorporació de FinanFut Sports, una plataforma digital que permetrà gestionar i centralitzar diferents aspectes de la competició i posar a disposició de tots els equips una nova eina per seguir-ne l’activitat.
Amb més de 30 anys de trajectòria, la Lliga Comarcal de Futbol Sala continua evolucionant i adaptant-se a les noves necessitats dels equips i dels participants. La incorporació d’aquesta aplicació representa un nou avenç en la digitalització de la competició i facilitarà tant la gestió com el seguiment del dia a dia de la lliga.
La consellera comarcal d’Esports, Isabel Pujol, valora positivament aquesta incorporació: «La incorporació d’aquesta aplicació és una bona notícia per a la Lliga Comarcal i per als equips que hi participen».
FinanFut Sports és un ecosistema digital orientat a la gestió esportiva i administrativa, que combina una plataforma web amb una aplicació mòbil. En el cas de la Lliga Comarcal, aquesta eina permetrà centralitzar la informació de la competició i facilitar-ne l’accés als equips participants.
A través de l’aplicació, els equips i jugadors podran consultar els calendaris, resultats i classificacions, rebre notificacions relacionades amb l’activitat de la competició i accedir a la informació de manera àgil i immediata. També permetrà gestionar les inscripcions a competicions i esdeveniments i facilitar diferents processos vinculats a la participació.
La plataforma ofereix, alhora, eines específiques per a la gestió esportiva i administrativa, com ara la gestió de competicions, equips, convocatòries i assistències, així com funcionalitats relacionades amb instal·lacions, quotes, comunicació, facturació i control econòmic.
FinanFut Sports és un projecte nascut a les terres de Lleida i impulsat per un equip local, que ha desenvolupat una eina pensada per donar resposta a les necessitats de clubs, entitats i organitzadors esportius. El projecte es troba actualment en fase de creixement i expansió comercial, amb la voluntat d’estendre progressivament la seva implantació arreu de Catalunya.
Amb aquesta incorporació, la Lliga Comarcal de Futbol Sala reforça el seu procés d’actualització, modernització i compromís amb el territori, mantenint l’essència d’una competició que acumula més de tres dècades d’història i que continua incorporant noves eines per facilitar la participació dels equips i el seguiment de la competició.